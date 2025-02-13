Μητσοτάκης - Φίτο στο Μαξίμου: Συζήτηση για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων στην Ελλάδα

Με τον Ραφαέλε Φίτο, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις συναντήθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη - Φίτο επισημάνθηκε η υψηλή απορρόφηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων από την πλευρά της Ελλάδας.



Έγινε επίσης μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προτάσεις που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα χρηματοδοτικά προγράμματα που θα περιέχει.



Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ραφαέλε Φίτο είχαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):



Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, καλωσήρθατε και συγχαρητήρια. Είναι μεγάλη μου χαρά που μας επισκέπτεστε. Έχετε ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο και έχουμε πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης αυτής για τη συνοχή.

Γνωρίζουμε ότι η ελληνική οικονομία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και, βέβαια, μεγάλο μέρος της επιτυχίας μας ήταν η ικανότητά μας να απορροφούμε ευρωπαϊκά κονδύλια -κονδύλια για τη συνοχή αλλά έχουμε και πολύ καλή πρόοδο σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.



Θεωρούμε ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση συνεισφέρει, ως αναπόσπαστο μέρος, στον μετασχηματισμό της οικονομίας μας, καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική. Τονίζω την ανταγωνιστικότητα επειδή είναι το μεγάλο ζήτημα που θα αντιμετωπίσει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Ενδιαφέρομαι πολύ να ακούσω τις ιδέες και τις σκέψεις σας και προσβλέπω πραγματικά σε μια πολύ γόνιμη συνεργασία. Και πάλι, συγχαρητήρια για τη σημαντική θέση που αναλάβατε.



Ραφαέλε Φίτο: Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ, σε ένα από τα πρώτα ταξίδια μου, γιατί θεωρώ σημαντικό να συναντηθώ με τα βασικά κράτη-μέλη που επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις πολιτικές για τη Συνοχή. Το χαρτοφυλάκιο μου αφορά τη Συνοχή και το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι ότι η Συνοχή εντάσσεται για πρώτη φορά στις αρμοδιότητες ενός Εκτελεστικού Αντιπροέδρου. Αυτό είναι σημαντικό.



Το δεύτερο: πιστεύω ότι αποτελεί μία ακόμη καλή εξέλιξη, στο νέο πλαίσιο διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι έχουμε τον συντονισμό και άλλων χαρτοφυλακίων κάτω από τη Συνοχή. Ως

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος έχω τον συντονισμό για τη γεωργία, τον τουρισμό, τις μεταφορές, την γαλάζια οικονομία και την αλιεία. Πιστεύω ότι αποτελούν το «κάδρο» των αναπτυξιακών ευκαιριών για τη χώρα σας.



Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να συζητήσουμε για τις προτεραιότητες που θέτουμε σε αυτή τη συγκυρία. Αυτή είναι η αποστολή μου. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την πραγματική κατάσταση. Οι επιδόσεις της κυβέρνησής σας είναι πολύ καλές στον τομέα των δαπανών.



Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουμε διάλογο με τα κράτη-μέλη, ανακύπτουν ζητήματα στα τρέχοντα προγράμματα της Συνοχής, ώστε να δούμε αν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε αλλαγές στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης που γίνεται στο μέσο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

