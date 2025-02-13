Πιερρακάκης: Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη ξεπέρασε τον εαυτό του

«Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη ξεπέρασε τον εαυτό του», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη ξεπέρασε τον εαυτό του. Αφού κατέρρευσαν ένα προς ένα τα έωλα επιχειρήματά τους για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και αφού ο πρόεδρός του αναγκάστηκε να συγκρατήσει με κομματική πειθαρχία τους βουλευτές του για το νομοσχέδιο, τώρα επιχειρεί να δυσφημίσει όποιον θέλει να επενδύσει στρατηγικά στη χώρα μας - ακόμα και στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας.

Στο ΠΑΣΟΚ αγωνιούν πότε ένα πανεπιστήμιο συνιστά την πραγματική «Σορβόννη» και επιχειρούν να μας πείσουν ότι υπάρχει ακαδημαϊκό ίδρυμα στη Γαλλία που χρησιμοποιεί παράνομα τον τίτλο της Σορβόννης και η… πραγματική Σορβόννη δεν έχει ασκήσει ακόμη τα νόμιμα δικαιώματα της.

Τους πληροφορούμε ότι με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο θα βρουν το Δημόσιο, Γαλλικό Πανεπιστήμιο Université Sorbonne Paris Nord, που αποτελεί ένα από τα δεκατρία αυτόνομα ιδρύματα τα οποία διαδέχθηκαν το φημισμένο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, γνωστού ευρέως ως Πανεπιστημίου της Σορβόννης. (Ιδού τα link από το σύνδεσμο της Σορβόννης για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων: https://www.sorbonne.fr/.../les.../universite-paris-13/

https://www.sorbonne.fr/toutes-les-universites)

Το Université Sorbonne Paris Nord διαθέτει 26.000 φοιτητές, 29 εργαστήρια και 1.200 καθηγητές. Η επένδυση που σχεδιάζει στη χώρα μας ενημερωθήκαμε ότι περιλαμβάνει €15 εκ. για campus, €3 εκ επενδύσεις για διεξαγωγή έρευνας αιχμής και άνω των €7 εκ ευρώ για υποτροφίες - όλα σε βάθος πενταετίας. Αλήθεια αντιτάσσεται το ΠΑΣΟΚ σε αυτό; Με ποιο ακριβώς σκεπτικό;

Αναζητούμε την πραγματική θέση του κόμματος του κ. Ανδρουλάκη είτε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, είτε για τις διαγραφές των αιώνιων φοιτητών. Μέχρι τότε οι «αιώνιοι καθηγητές» στις κυβιστήσεις, ας σταματήσουν να μπαίνουν εμπόδιο στο αύριο της χώρας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.