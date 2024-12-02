Ο Ανδρουλάκης στις εκλογές του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισκέφτηκε νωρίτερα το πρωί τα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών όπου διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου 51μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον κ. Ανδρουλάκη υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς.

"Σήμερα βρέθηκα στις εκλογές του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπου μαζί με τις ευχές μου για καλή επιτυχία στον νυν Πρόεδρο και εκ νέου υποψήφιο, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τόνισα την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της πατρίδας μας" σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης σε σχετική ανάρτηση του στα social media.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.