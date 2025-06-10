«Προτάσεις, λιγότερη ειρωνεία, λιγότερος χαβαλές και περισσότερα μέτρα εποικοδομητικά για να μπορέσουμε να βρούμε λύση σε ένα μη ιδεολογικό πρόβλημα, στο πώς θα μειώσουμε τους θανάτους στους ελληνικούς δρόμους» προέτρεψε τους βουλευτές της αντιπολίτευσης ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης απαντώντας στις επικρίσεις τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες του αλλά και τις διατάξεις του νέου ΚΟΚ.

Ο κ. Κυρανάκης απαντώντας στα σχόλια της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιλένας Αποστολάκη αναφορικά με την πρόταση που είχε δημοσιοποιήσει για την επιδότηση των ταξί κατά τις μεταμεσονύχτιες μεταφορές επιβατών τα Σαββατοκύριακα, είπε ότι «οι προτάσεις που καταθέτω είναι για να μειωθούν τα θανατηφόρα τροχαία, να σωθούν ζωές στους ελληνικούς δρόμους από αυτή τη μάστιγα, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πιο θανατηφόρες ώρες είναι οι μεταμεσονύκτιες του Σαββατοκύριακου». «Ο στόχος του μέτρου -το οποίο χλευάσατε και εσείς και άλλοι βέβαια- ήταν και είναι να σωθούν ζωές από κάποιον άλλον μεθυσμένο οδηγό. Διότι ένας μεθυσμένος οδηγός δεν είναι κίνδυνος μόνο για τη δική του ζωή. Είναι κίνδυνος για συνεπιβάτη, είναι για πεζούς, είναι για άλλους συνεπείς οδηγούς» προσέθεσε και αντέτεινε «εσείς αντιπρόταση έχετε να καταθέσετε ή απλά θέλετε να κάνετε χαβαλέ;» ενώ σημείωσε ότι «όταν ρωτήθηκε η κοινή γνώμη τάχθηκε υπέρ αυτού του μέτρου».

Ο αναπληρωτής υπουργός επέκρινε τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε για επικοινωνιακή πολιτική με στόχο να υφαρπάξει ψήφους, λέγοντας: «Προτείνουμε μέτρα τα οποία μπορούν να σώσουν ζωές, να μειωθούν τα θανατηφόρα τις μεταμεσονύκτιες ώρες που κύρια αιτία είναι η κατανάλωση αλκοόλ και εσείς μας λέτε ότι το κάνουμε για να πάρω ψήφους. Τι λογική είναι αυτή, πραγματικά» και κάλεσε την κυρία Αποστολάκη όταν κάνει βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μην οδηγεί.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ του απάντησε ότι δεν οδηγούσε εκείνη αλλά ήταν συνοδηγός. Η κυρία Αποστολάκη, νωρίτερα, κατά την τοποθέτησή του είχε κατηγορήσει τον αναπληρωτή υπουργό ότι «καταργεί μερικώς τις εξαγγελίες του προκατόχου του, που πριν από λίγους μήνες είχαν ανακοινωθεί» λέγοντας πως «είναι μια συνήθης πρακτική μιας κυβέρνησης πελατειακών σχέσεων, προσωπικών στρατηγικών και παλαιοκομματικών αντιλήψεων». Ο νέος αναπληρωτής υπουργός, είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, «εισηγείται τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πριν λίγες μέρες είχε τη φαεινή ιδέα να επιδοτήσει τη μέθη των οδηγών, ως αντιστάθμισμα της σύγκρουσής του με το Συνδικάτο των Οδηγών Ταξί, το οποίο -προς τιμήν του- με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης κατήγγειλε αυτήν του την πρωτοβουλία». Απέδωσε ως «κίνητρο του υπουργού την προσωπική του δημοφιλία στις ηλικίες των νέων ψηφοφόρων, παράλληλα με την προσπάθεια κατευνασμού των αντιδράσεων από το Συνδικάτο των ταξί».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, λίγο αργότερα κατήγγειλε τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών ότι σύμφωνα με ανάρτηση ενημερωτικής ιστοσελίδας φαίνεται ο κ. Κυρανάκης να είχε δημιουργήσει και αυτός παλαιότερα βίντεο οδηγώντας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος αναφέρθηκε και αυτός στο συγκεκριμένο βίντεο, λέγοντας ότι και εσείς που καταγγείλατε την κυρία Αποστολάκη φαίνεται να έχετε δημιουργήσει βιντεοληπτική εγγραφή οδηγώντας και έχοντας τον σκύλο σας ελεύθερο δίπλα σας, στη θέση του συνοδηγού.

Ο αναπληρωτής υπουργός, απάντησε ότι αυτή η βιντεοεγγραφή «είχε γίνει το 2023, πριν γίνω βουλευτής. Αυτή η εγγραφή έγινε με νόμιμη συσκευή, που και σήμερα επιτρέπεται η χρήση της και στον νέο ΚΟΚ, διότι είναι τοποθετημένη σε ειδική θέση στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. «Δεν μιλάω σε καμία κάμερα για να υπάρχει απόσπαση προσοχής. Και δεν είναι το ίδιο με αυτό που έκανε η κυρία Αποστολάκη, πριν λίγες εβδομάδες» είπε ο κ. Κυρανάκης.

