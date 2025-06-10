Νέος ΚΟΚ: Στα θεωρεία η μητέρα του Ιάσωνα που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο έξω από τη Βουλή

Στα θεωρεία της Ολομέλειας η μητέρα του Ιάσωνα που έχασε σε τροχαία τη ζωή του στην είσοδο της Βουλής επί της Βασιλίσσης Σοφίας όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε μετωπικά με συνοδευτικό αυτοκίνητο της βουλευτού της ΝΔ Ντόρας Μπακογιάννη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου γνωστοποίησε την παρουσία στα θεωρία της μητέρας του Ιάσωνα επικρίνοντας τους χειρισμούς του τότε Προέδρου της Βουλής αλλά και τις προσπάθειες που, όπως υποστήριξε, έγιναν για να συγκαλυφθούν οι ευθύνες του υπαίτιου αστυνομικού - οδηγού της βουλευτού της ΝΔ και να μείνει ατιμώρητος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Θάνος Πλεύρης μιλώντας επί προσωπικού αναφέρθηκε στον θάνατο της μητέρας του έχασε τη ζωή της εξ αιτίας τροχαίου λέγοντας ότι «αυτό που μου είπε όταν ήταν στο κρεβάτι του πόνου πως εγώ δεν θέλω να κυνηγήσεις καθόλου αυτόν που με χτύπησε, γιατί πιστεύω ότι το έκανε από λάθος. Γι΄αυτό και παραστάθηκα στο δικαστήριο χωρίς να κάνω υποστήριξη κατηγορίας σεβόμενος ότι η μητέρα μου πριν δια σωληνωθεί μου είπε τον είδα, έκανε ένα λάθος να μην τιμωρηθεί για αυτό. Τιμωρήθηκε, όμως γιατί έτσι είναι ο ποινικός μας κώδικας για ανθρωποκτονία εξ αμελείας όπως ακριβώς τιμωρήθηκε και ο αστυνομικός έξω από τη Βουλή (εν. που παρέσυρε τον Ιάσωνα)». Σε όλους συγγενείς των θυμάτων είπε ο κ. Πλεύρης στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «θα πρέπει να τους κοιτάμε στα μάτια και να τους λέμε ότι αυτό που προβλέπεται για τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα είναι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αυτές είναι οι ποινές και δεν υπάρχει κάτι το περίεργο όπως πάτε να το παρουσιάσετε σε μια μητέρα που πονάει, όπως και εγώ ως γιος πονούσα εκείνη τη στιγμή. Κατανοώ, όμως ότι εκείνος που παραβιάζει το ΣΤΟΠ προφανώς δεν το πέρασε γιατί ήθελε να σκοτώσει έναν άνθρωπο». Δεν μπορεί είπε ο κ. Πλεύρης «να κάνουμε έναν διαγωνισμό πόνου», αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε σε μια μάνα που έχασε το παιδί της σε τροχαίο είναι ότι «έχει αλλάξει ο ΠΚ και όσοι καταδικάζονται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μπορούν να εκτίσουν μέρος ποινής, ενώ τότε δεν υπήρχε αυτή η πρόνοια και δεύτερον με το νέο ΚΟΚ ελπίζουμε ότι θα έχουμε ακόμα ποιοι συνεπείς οδηγούς υπό τον φόβο των κυρώσεων που θεσπίζονται».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε ότι οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά απώλειας ζωής με όρους ενσυναίσθησης και όχι με όρους αντιπαλότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

