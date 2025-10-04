Νέα Δημοκρατία: Το βίντεο για την 51η επέτειο από την ίδρυσή της

Με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, αείμνηστο Κωσταντίνο Καραμανλή αλλά και όλους τους μετέπειτα προέδρους της παράταξης και πρωθυπουργούς έως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατια ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επετειακό βίντεο καθώς σήμερα συμπληρώνονται 51 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

