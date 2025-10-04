Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα Δημοκρατία: Το βίντεο για την 51η επέτειο από την ίδρυσή της

Από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Νέα Δημοκρατία

Με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, αείμνηστο Κωσταντίνο Καραμανλή αλλά και όλους τους μετέπειτα προέδρους της παράταξης και πρωθυπουργούς έως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατια ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επετειακό βίντεο καθώς σήμερα συμπληρώνονται 51 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νέα Δημοκρατία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark