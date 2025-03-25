Λογαριασμός
Συγχαρητήρια από την Τουρκική πρεσβεία για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 

«Συγχαίρουμε τον λαό και την κυβέρνηση της γειτονικής μας Ελλάδας για την Εθνική τους Εορτή» αναφέρεται στην ανάρτηση

παρελαση

Συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό για την επέτειο της 25ης Μαρτίου δίνει η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, με ανάρτησή της στο Χ. 

«Συγχαίρουμε τον λαό και την κυβέρνηση της γειτονικής μας Ελλάδας για την Εθνική τους Εορτή» αναφέρεται στην ανάρτηση. 

