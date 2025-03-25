Συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό για την επέτειο της 25ης Μαρτίου δίνει η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, με ανάρτησή της στο Χ.
We congratulate the people and the Government of our neighbour Greece on the occasion of their National Day.
Komşumuz Yunanistan halkının ve Hükümetinin Milli Günü’nü kutlarız.— Türkiye in Greece (@TC_AtinaBE) March 25, 2025
«Συγχαίρουμε τον λαό και την κυβέρνηση της γειτονικής μας Ελλάδας για την Εθνική τους Εορτή» αναφέρεται στην ανάρτηση.
Πηγή: skai.gr
