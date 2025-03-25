Κομισιόν: Νέοι κανόνες για την οδική ασφάλεια - Τι αλλάζει για τους νέους οδηγούς

Τους νέους κανόνες που θα ισχύσουν για την οδική ασφάλεια ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν.

Οι αλλαγές αφορούν τόσο στη μορφή της άδειας οδήγησης, η οποία ψηφιοποιείται, όσο και στην ουσία τους, κυρίως για τους νέους οδηγούς, οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διετούς... επιτήρησης.

Πιο αναλυτικά, οι αλλαγές που αποφασίστηκαν αφορούν:

1)Άδειες οδήγησης προσβάσιμες σε smartphones

2)Ελάχιστη διετής δοκιμαστική περίοδος για τους νέους οδηγούς

3)Οι 18χρονοι οδηγοί θα μπορούν να οδηγούν φορτηγά υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ψηφιακή άδεια οδήγησης

Μια ψηφιακή άδεια οδήγησης, διαθέσιμη σε smartphone με τεχνολογία ψηφιακού πορτοφολιού σε όλη την ΕΕ, θα γίνει η κύρια μορφή στην ΕΕ, σύμφωνα με τους νέους κανόνες. «Τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία πέντε ετών και έξι μηνών από την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων για να την εφαρμόσουν», σύμφωνα με την Επιτροπή.

Δύο χρόνια υπό δοκιμή οι νέοι οδηγοί

Για πρώτη φορά, οι κανόνες της ΕΕ θα ορίσουν δοκιμαστική περίοδο τουλάχιστον δύο ετών για τους νέους οδηγούς. Οι αρχάριοι οδηγοί θα υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες και κυρώσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και οδήγηση χωρίς να χρησιμοποιούν ζώνες ασφαλείας ή συστήματα προστασίας των παιδιών.

Παράλληλα, «για να μετριαστεί η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών, η ελάχιστη ηλικία με την οποία ένας οδηγός μπορεί να αποκτήσει άδεια οδήγησης φορτηγού θα μειωθεί από τα 21 στα 18 έτη και για την άδεια οδήγησης λεωφορείου από τα 24 στα 21 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιτρέψουν σε 17χρονους να οδηγούν φορτηγό ή φορτηγάκι στο έδαφός τους μόνο εάν συνοδεύονται από έμπειρο οδηγό».

Μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και τη δημοσίευση της απόφασης, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερα χρόνια για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία τονίζοντας πως «αυτοί οι επικαιροποιημένοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειών οδήγησης και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ. Από την εισαγωγή ψηφιακών αδειών οδήγησης έως τα μέτρα που υποστηρίζουν τους νέους οδηγούς, η συμφωνία αυτή ανοίγει τον δρόμο για ένα πιο προσιτό, αποτελεσματικό και ασφαλέστερο σύστημα κινητικότητας. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τους θανάτους στους δρόμους της ΕΕ».

Πηγή: skai.gr

