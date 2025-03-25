Δένδιας: Υπερήφανοι για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων που παρέλασαν σήμερα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Υπερήφανοι για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων που παρέλασαν σήμερα. Ευγνώμονες για τη διαρκή συνεισφορά τους στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας».

Στη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.



