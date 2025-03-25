Λογαριασμός
Δένδιας: Υπερήφανοι για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων που παρέλασαν σήμερα

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Χ μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

παρελαση

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Υπερήφανοι για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων που παρέλασαν σήμερα. Ευγνώμονες για τη διαρκή συνεισφορά τους στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας».

