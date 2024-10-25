Πόρους από τα ευρωπαϊκά ταμεία «για την αποζημίωση όσων έχουν πληγεί από τις καταστροφές που έφερε η κλιματική κρίση στις μυδοκαλλιέργειες και στις άλλες θαλάσσιες καλλιέργειες, ειδικά της Μεσογείου», ζήτησε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ερώτησή του, ο κ. Τσιόδρας σημειώνει ότι «η Μεσόγειος θεωρείται μια από τις ευάλωτες περιοχές στην κλιματική αλλαγή, καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται κατά 20% ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο» και ότι «η κλιματική κρίση και η συνακόλουθη άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας επηρεάζει σημαντικά την πρωτογενή παραγωγή και έχει σοβαρές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματά της, καθώς και σε μια σειρά από παραγωγικούς κλάδους, όπως αυτός της μυδοκαλλιέργειας». Και υπογραμμίζει εμφατικά ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, φέτος, χάθηκε το 60% της εμπορεύσιμης παραγωγής ειδών, όπως τα μύδια, λόγω υψηλών θερμοκρασιών για πολλές ημέρες, ενώ η υπερθέρμανση της θάλασσας αναμένεται να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την επόμενη σοδειά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Τσιόδρας ζητάει από την Κομισιόν να δεσμεύσει πόρους από ευρωπαϊκά ταμεία (όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλοβοήθειας Αλιείας) για την αποζημίωση των πληγέντων καλλιεργητών, να προχωρήσει στη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, σε περίπτωση που τα υπάρχοντα δεν επαρκούν, και να επεξεργαστεί επιπρόσθετα μέτρα που θα συμβάλουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας αυτών των κλάδων.

Χρυσ. Μπίκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

