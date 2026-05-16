Νέα ανάρτηση Τσίπρα: Τον Μάρτη ήταν νωρίς...

Πλησιάζει η ώρα της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να δημοσιεύει στα social media ένα νέο βίντεο με θερμά μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο.

Στην ανάρτηση του ο κ. Τσίπρας γράφει: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς…».

Στην ομιλία που έκανε προ ημερών στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά προανήγγειλε πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις.

«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές» είχε πει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

