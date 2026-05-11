Σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι, στο θέατρο της Ρεματιάς μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ανάμεσα σε άλλα ότι «όλα θα γίνουν και στην ώρα τους», καθώς και πως «στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη», ενώ τόνισε ότι «στόχος μας είναι να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην «πολιτική αλλαγή», χαρακτηρίζοντας την ως «ώριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας».

Επιπλέον, μίλησε επιγραμματικά για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

Τέλος, παρόντες στην εκδήλωση ήταν και αρκετοί βουλευτές (κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ), όπως οι Γεροβασίλη, Ζαχαριάδης, Τεμπονέρας, Καραμέρος, Ξενογιαννακοπούλου, Μπάρκας κ.ά., καθώς και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Φερχάτ Οζγκιούρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.