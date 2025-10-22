Πρόταση για τεχνικό και νομικό έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2009 μέχρι και σήμερα κατέθεσαν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας κρίνεται αναγκαίο να διεξαχθεί ολοκληρωμένος έλεγχος (audit) των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2009 έως σήμερα, με σκοπό να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η συμμόρφωση της λειτουργίας τους με το ισχύον εκάστοτε νομικό πλαίσιο.

Σκοπός του ελέγχου είναι να καταστεί σαφές στην Επιτροπή πώς ακριβώς λειτουργούσαν τα πληροφοριακά συστήματα, ποιοι και πως τα συντηρούσαν, ποια ήταν η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου τους, καθώς και αν υπήρχε συνεχής συμμόρφωση με το εκάστοτε θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως αναφέρουν πηγές από την Πειραιώς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υποδέχθηκαν με θέρμη τη συγκεκριμένη πρόταση, βάζοντας αιτιάσεις για την ΑΑΔΕ. Ειδικά, η στάση της Μιλένας Αποστολάκη προκαλεί σοβαρά ερωτήματα καθώς αρνήθηκε το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας που διατυπώθηκε από τον βουλευτή Ευάγγελο Λιάκο, να διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ ώστε να φωτιστούν σε βάθος όλες οι τεχνικές και οργανωτικές πτυχές αυτής της λειτουργίας.

«Με έκπληξη ακούσαμε την κυρία Αποστολάκη να αντιδρά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας με το απίστευτο επιχείρημα ότι η ΑΑΔΕ έχει χάσει την αξιοπιστία της και την απαιτούμενη ουδετερότητά της», ανέφερε ο εισηγητής του Κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Η στάση αυτή καταδεικνύει την υποκριτική συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ για α λα καρτ εργαλειοποίηση των Ανεξάρτητων Αρχών», καταλήγουν οι πηγές.



Πηγή: skai.gr

