Της Έλενας Γαλάρη

Για «οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας» έκανε λόγο κατά την κατάθεση του στην υπόθεση των υποκλοπών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο μάρτυρας, ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη, ενώ αναφερόμενους τους τέσσερις ιδιώτης επιχειρηματίες οι οποίοι κάθονται στο εδώλιο για παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών είπε ότι αποκόμισαν οικονομικά οφέλη παρέχοντας υπηρεσίες σε πολιτικά πρόσωπα.

«Οι άνθρωποι δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι έκαναν ό,τι μπορούσαν με Predator και ΕΥΠ. Ένα οργανωμένο παρακράτος. Ήθελαν να εμφανίσουν το θύμα ως θύτη κι αντί να λειτουργήσει η Δικαιοσύνη να με προστατεύσει, μπήκε σε μια κρεατομηχανή του κιμά».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ περιέγραψε πώς έγινε απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου από το λογισμικό Predator, την οποία συνέδεσε με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

«Μέχρι τη παραίτηση Δημητριάδη, δεν ήξερα σίγουρα περί τίνος πρόκειται, τις πρώτες μέρες δεν είχα εικόνα. Όταν όμως έγινε η παραίτηση αυτή, κατάλαβα ότι υπάρχει εμπλοκή εγχώριου παράγοντα.

Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων αποδεικνύει ότι η παρακολούθηση μου σχετιζόταν με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, Εγιναν τρεις απόπειρες με το predator, οταν γίνονται τρεις απόπειρες και το θύμα δεν τσιμπάει, ενεργοποιείται η ΕΥΠ» ανέφερε.

«Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός και μάθαινα ότι άκουγαν τους αρχηγούς των Ενόπλων δυνάμεων δεν θα είχα αγωνία ποιος το έκανε; Δεν θα προσπαθούσα να μάθω; Όταν πήγα στη δικαιοσύνη ξεκίνησαν αθλιότητες από όλους τους κύριους της Νέας Δημοκρατίας! Με ψέματα, με υπονοούμενα περί εκβιασμων, αλλά εμείς είμαστε εδώ! Δεν κρυβόμαστε!», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.