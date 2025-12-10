Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΝΔ: Ορίστηκαν οι νέοι αναπληρωτές Γραμματείς του Οργανωτικού - Δείτε τα ονόματα

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζονται Αναπληρωτές Γραμματείς στη Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος οι κάτωθι:

ΝΔ

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζονται Αναπληρωτές Γραμματείς στη Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος οι κάτωθι:

  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ Αθηνών και Α΄ & Β΄ Πειραιώς ο κ. Καρινιωτάκης Θεμιστοκλής.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών, Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών και Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών ο κ. Προμπονάς Ανδρέας.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Ανατολικής & Δυτικής Αττικής ο κ. Ανδρονικίδης Δαμιανός.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ο κ. Πολιτειάδης Βασίλης.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (πλην των εκλογικών περιφερειών Α΄ & Β΄ Θεσσαλονίκης) ο κ. Τάπρας Ηλίας.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ & Β΄ Θεσσαλονίκης ο κ. Κουρίδης Χαρίτων.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Αδάμ Στέργιος.
  • Αναπληρώτρια Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ηπείρου η κ. Σταμάτη Ελένη.
  • Αναπληρώτρια Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η κ. Αντωνίου Έφη.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο κ. Πατσούρης Περικλής.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ο κ. Παπαφράγκας Γιώργος.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο κ. Κυριακούλιας Γιώργος.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο κ. Καφτηράνης Χρήστος.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο κ. Καπλαντζής Βαγγέλης.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Κρήτης ο κ. Επιτροπάκης Γιώργος.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού, υπεύθυνος Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ο κ. Μπουλινάκης Κυριάκος.
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού, υπεύθυνος Τομέα Ετεροδημοτών ο κ. Πρωτόπαπας Αλέξανδρος.
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΝΔ γενικοί γραμματείς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark