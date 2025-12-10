Για την κοινή επιστολή που υπέγραψε μαζί με άλλους 5 βουλευτές της ΝΔ, μέσω της οποίας ζητούνται εξηγήσεις και από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, τοποθετήθηκε ο Θεόδωρος Καράογλου από τη Β' Θεσσαλονίκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3. «Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το Μέτρο 23 είναι ένα μέτρο που δίνεται πρώτη φορά, έχει επιδότηση για μειωμένη παραγωγή της προηγούμενης χρονιάς 178 εκατ. Ανακοίνωσε, επίσης, προχθές ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ενώ ήταν 178 εκατ., δόθηκαν 157 εκατ., δηλαδή 21 λιγότερα χωρίς να δίνονται εξηγήσεις», όπως είπε.

«Λέγεται ότι στις σχετικές δηλώσεις οι αγρότες δεν είχαν βάλει το ΑΤΑΚ (Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου), αλλά είχαν τον ΚΑΕΚ (Κωδικό Αγροτικής Έκτασης), κάτι το οποίο δεν στέκει γιατί φέτος υπήρχε ειδική ρύθμιση πως όταν υπάρχει το ΚΑΕΚ αντί του ΑΤΑΚ να δίνονται κανονικά επιδοτήσεις», υπογράμμισε ο κ. Καράογλου και δήλωσε πως αυτό που έκαναν οι 6 «γαλάζιοι» βουλευτές ήταν έκφραση ανησυχίας εκ μέρους των συμπολιτών του από τη Βόρεια Ελλάδα.

«Δεν είναι ότι ζητάμε να μην γίνουν έλεγχοι», πρόσθεσε. «Είμαστε υπέρ των ελέγχων, αλλά όταν γίνεται μια πληρωμή και κάποιοι δεν παίρνουν λεφτά, πρέπει να εξηγείται για ποιον λόγο δεν γίνεται αυτό. Άρα με την παρέμβασή μας λύθηκε ένα πρόβλημα, αφού στη συνέχεια απαντήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι γίνεται έλεγχος».

«Οι 6 βουλευτές μας ενδεχομένως βιάστηκαν λίγο»

Νωρίτερα σήμερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Κώστας Τσιάρας είχε κληθεί να σχολιάσει και τις αντιδράσεις 6 βουλευτών της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι ενδεχομένως οι «γαλάζιο» συνάδελφοί του να βιάστηκαν λίγο. «Υπήρχε μια απάντηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία νομίζω ήταν απολύτως σαφής. Προφανώς δεν συνδεόταν η καταβολή του Μέτρου 23 με το ζήτημα του ΑΤΑΚ», διευκρίνισε.

«Αντίθετα, όπου υπήρχε θέμα με τη δηλωθείσα έκταση αγροτεμαχίου, όλα αυτά τα ΑΦΜ έχουν κρατηθεί για έλεγχο. Είναι δεδομένο μέχρι τέλος του μήνα αυτός ο έλεγχος θα έχει ξεκαθαρίσει και οι πραγματικοί δικαιούχοι θα πάρουν τα χρήματα. Θα μπορούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να είχε βγάλει αυτήν την ανακοίνωση από την πρώτη μέρα».

Πηγή: skai.gr

