ΝΔ για την απώλεια Θόδωρου Μπεχράκη: Σπουδαίος άνθρωπος με ήθος, και μαχητής της παράταξης

Με "σεβασμό και ευγνωμοσύνη" αποχαιρετά η Νέα Δημοκρατία το ιστορικό στέλεχος του κόμματος και πρώην αναπληρωτή γενικό διευθυντή της ΝΔ, Θόδωρο Μπεχράκη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Σε ανακοίνωση η ΝΔ τονίζει:

"Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση τον Θεόδωρο Μπεχράκη. Γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα με καταγωγή από τη Μάνη και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 1968 συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση και φυλακίστηκε. Το 1974, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, διετέλεσε Νομάρχης Καρδίτσας.

Πέραν της διαχρονικής του προσφοράς στη Νέα Δημοκρατία, επί προεδρίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη υπηρέτησε το κόμμα που τόσο αγάπησε ως αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, με αρμοδιότητα την οργάνωση και τον πολιτικό σχεδιασμό (1990-1993).

Εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων στις δημοτικές εκλογές του 2002 και του 2006 και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και στις δύο θητείες του. Από τις 23 Φεβρουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2006 διετέλεσε Δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Θεόδωρος Μπεχράκης υπήρξε ένας σπουδαίος άνθρωπος και ένας μαχητής της Παράταξης, που ξεχώρισε για το ήθος, τη συνέπεια και την αγωνιστικότητα του. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όλα όσα προσέφερε. Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.