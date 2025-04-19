Ν. Δένδιας: Υπερηφάνεια για τους στρατιώτες μας που στέκονται φρουροί της πατρίδας στον Έβρο

Από τα όρια της πατρίδας μας, στο επιτηρητικό φυλάκιο «5» του Έβρου, μπορεί να δει κάποιος τα πράγματα από μια διαφορετική γωνία. Αισθάνεται υπερηφάνεια για τους στρατιώτες, τους υπαξιωματικούς, τους αξιωματικούς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, που αυτές τις μέρες στέκονται εδώ φρουροί, για να μπορούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να γιορτάσουν το Πάσχα με ασφάλεια.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά τη σημερινή επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο «5» στον Έβρο.

«Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου και να τους διαβεβαιώσω για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που τους περιβάλλει η ελληνική κοινωνία» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «5» Νέας Βύσσας Έβρου. Είχα την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω για την υπηρεσία τους στην πατρίδα και να τους ευχηθώ «Καλή Ανάσταση», μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη, τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Δ. Κωστίδη,… pic.twitter.com/eEZFQ9Eytp — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 18, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.