Ν. Δένδιας: Υπερηφάνεια για τους στρατιώτες μας που στέκονται φρουροί της πατρίδας στον Έβρο

«Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου και να τους διαβεβαιώσω για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που τους περιβάλλει η ελληνική κοινωνία»

Δένδιας

Από τα όρια της πατρίδας μας, στο επιτηρητικό φυλάκιο «5» του Έβρου, μπορεί να δει κάποιος τα πράγματα από μια διαφορετική γωνία. Αισθάνεται υπερηφάνεια για τους στρατιώτες, τους υπαξιωματικούς, τους αξιωματικούς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, που αυτές τις μέρες στέκονται εδώ φρουροί, για να μπορούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να γιορτάσουν το Πάσχα με ασφάλεια.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά τη σημερινή επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο «5» στον Έβρο.

«Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου και να τους διαβεβαιώσω για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που τους περιβάλλει η ελληνική κοινωνία» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

 

 

 

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

