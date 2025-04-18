ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον τραυματισμό ορνιθολόγων από λαθροθήρες στη Ζάκυνθο: Απαιτούμε την πλήρη διερεύνηση αυτού του συμβάντος

«Η πρόκληση σωματικών βλαβών, οι απειλές κατά της ζωής και η απρόκλητη βία σε βάρος ορνιθολόγων και εθελοντών της διεθνούς επιτροπής για την προστασία των πτηνών CABS που καταγράφηκε στο Κερί Ζακύνθου, διασύρει τη χώρα μας σε όλον τον κόσμο», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακολούθως εύχεται γρήγορη ανάρρωση στα θύματα της επίθεσης και προσθέτει: «Απαιτούμε την πλήρη διερεύνηση αυτού του συμβάντος πρωτοφανούς αγριότητας. Η δικαιοσύνη οφείλει άμεσα να τιμωρήσει παραδειγματικά τους δράστες».

«Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν αποψιλωθεί και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην παράνομη θήρευση και μάλιστα σε μία πραγματική οικολογική κιβωτό βιοποικιλότητα όπως είναι η Ζάκυνθος, τα αποτελέσματα είναι θλιβερά. Έκνομες ένοπλες ομάδες να τρομοκρατούν, να κακοποιούν σωματικά επιστήμονες και να δολοφονούν μαζικά μεταναστευτικά πουλιά πλήττοντας το οικοσύστημα», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

