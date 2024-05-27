ΚΚΕ: Να συνεχιστεί η έρευνα για την διαρροή προσωπικών στοιχείων των εκλογέων

«Το σκάνδαλο της διαρροής των προσωπικών στοιχείων των εκλογέων δεν τελειώνει με την επιβολή των προστίμων από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Απλά αποκαλύπτει σε πρώτο χρόνο, τόσο τις ευθύνες της κυβέρνησης στην παράνομη διαχείριση αυτών των στοιχείων, όσο και τις προσπάθειες συγκάλυψης της υπόθεσης, μέσα από τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς της κυρίας Ασημακοπούλου και της κυρίας Κεραμέως από την πρώτη στιγμή» επισημαίνει σε σχόλιό του το ΚΚΕ και τονίζει καταλήγοντας:

«Η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί, γιατί παραμένουν ακόμη σκοτεινά σημεία στην όλη υπόθεση, όπως για παράδειγμα ο συντονισμός μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών και του κομματικού μηχανισμού της ΝΔ, και το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι η σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που έχει ζητήσει το ΚΚΕ, για να δώσει εξηγήσεις η 'εξαφανισμένη' κυρία Κεραμέως και να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα».

