Επιμένει στην τακτική της να μην αναφέρεται σε Βόρεια Μακεδονία, όπως ορίζεται με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών, η νέας πρόεδρος της γειτονικής χώρας.

Σε νέες δηλώσεις της, η Γκορντάνα Σιλιανόφσκα τόνισε ότι έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και ως εκ τούτου, θα επιμείνει στην ονομασία «Μακεδονία», αρνούμενη τον προσδιορισμό «Βόρεια».

«Σέβομαι την Συμφωνία των Πρεσπών αλλά πιστεύω και στην ελευθερία του αυτοπροσδιορισμού. Σεβάστηκα τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη σέβομαι τώρα. Υπέγραψα τη δήλωση με το σημερινό μου όνομα, το όνομα από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ωστόσο, πιστεύω επίσης στην ελευθερία της έκφρασης της σκέψης και στην ελευθερία του αυτοπροσδιορισμού που δεν μπορεί να είναι μόνο συλλογική και να αναφέρεται σε έθνη, αλλά μπορεί να είναι και ατομική» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

