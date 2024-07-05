Γερουλάνος στον ΣΚΑΪ: Το κόμμα θέλει πολλή δουλειά για να είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την εξουσία

Με το σύνθημα «Αναγέννηση» και τον στόχο να περιοριστούν οι ανισότητες, ο Παύλος Γερουλάνος διεκδικεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και εξήγησε τους λόγους που το επιχειρεί, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.
Στην ερώτηση εάν ο ίδιος νιώθει έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός, ο κ. Γερουλάνος απάντησε «είμαι έτοιμος να προετοιμάσω το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει την εξουσία. Η πορεία αυτή είναι μεγάλη και προετοιμάζεται κάθε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ».
Ο κ. Γερουλάνος είπε ακόμα ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων για την ηγεσία του κόμματος.
Για τον κ. Δούκα και αν πρέπει να παραιτηθεί από το δήμο, επανέλαβε ότι ο ίδιος έμεινε στον δήμο Αθηναίων 4 χρόνια. «Μπροστά μας έχουμε μια μάχη που δεν τελειώνει στις 6 Οκτωβρίου αλλά στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η μόνη μου αγωνία είναι να προετοιμαστεί το ΠΑΣΟΚ για τις επόμενες εκλογές».
Στην ερώτηση εάν είναι πρόβλημα που ο κ. Δούκας δεν είναι στη βουλή απάντησε ότι «εξαρτάται πώς θα το χειριστεί κανείς. Έχουμε δυνατή κοινοβουλευτική ομάδα και όποιος και αν είναι ο αρχηγός θα κάνουμε ότι χρειάζεται».
Ερωτηθείς εάν επιδιώξει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ εφόσον εκλεγεί πρόεδρος ΠΑΣΟΚ «Κάθε πράγμα στον καιρό του. Η πρώτη δουλειά είναι να ανοίξει το ΠΑΣΟΚ στον προοδευτικό χώρο. Πρώτα βάζουμε τάξη στο σπίτι μας», είπε χαρακτηριστικά
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.