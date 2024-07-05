Γερουλάνος στον ΣΚΑΪ: Το κόμμα θέλει πολλή δουλειά για να είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την εξουσία

Με το σύνθημα «Αναγέννηση» και τον στόχο να περιοριστούν οι ανισότητες, ο Παύλος Γερουλάνος διεκδικεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και εξήγησε τους λόγους που το επιχειρεί, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

Στην ερώτηση εάν ο ίδιος νιώθει έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός, ο κ. Γερουλάνος απάντησε «είμαι έτοιμος να προετοιμάσω το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει την εξουσία. Η πορεία αυτή είναι μεγάλη και προετοιμάζεται κάθε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Γερουλάνος είπε ακόμα ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων για την ηγεσία του κόμματος.

Για τον κ. Δούκα και αν πρέπει να παραιτηθεί από το δήμο, επανέλαβε ότι ο ίδιος έμεινε στον δήμο Αθηναίων 4 χρόνια. «Μπροστά μας έχουμε μια μάχη που δεν τελειώνει στις 6 Οκτωβρίου αλλά στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η μόνη μου αγωνία είναι να προετοιμαστεί το ΠΑΣΟΚ για τις επόμενες εκλογές».

Στην ερώτηση εάν είναι πρόβλημα που ο κ. Δούκας δεν είναι στη βουλή απάντησε ότι «εξαρτάται πώς θα το χειριστεί κανείς. Έχουμε δυνατή κοινοβουλευτική ομάδα και όποιος και αν είναι ο αρχηγός θα κάνουμε ότι χρειάζεται».

Ερωτηθείς εάν επιδιώξει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ εφόσον εκλεγεί πρόεδρος ΠΑΣΟΚ «Κάθε πράγμα στον καιρό του. Η πρώτη δουλειά είναι να ανοίξει το ΠΑΣΟΚ στον προοδευτικό χώρο. Πρώτα βάζουμε τάξη στο σπίτι μας», είπε χαρακτηριστικά

Πηγή: skai.gr

