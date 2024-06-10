«Όλους τους μήνες της περιπέτειας μου μού έδινε δύναμη η πίστη μου ότι το φως πάντα κερδίζει το σκοτάδι. Και ότι η δύναμη της Δημοκρατίας μπορεί να σαρώσει κάθε πραξικοπηματική πρακτική, αρκεί να υπάρχει βούληση και πίστη σε έναν ανώτερο σκοπό», ανέφερε στο μήνυμα μετά την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Φρέντη Μπελέρης.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο αγώνας του κερδήθηκε και σώθηκε με συνθήκες «αδιανόητες για χώρα που θέλει να γίνει μελος της ευρωπαϊκής οικογένειας», προσθέτοντας πως θα εργαστεί σκληρά «για να είμαι χρήσιμος στην παράταξή μου, τη Νέα Δημοκρατία και πάνω από όλα στην πατρίδα μας».

Αναλυτικά η δήλωση του Φρέντη Μπελέρη:

Όλους τους μήνες της περιπέτειας μου μού έδινε δύναμη η πίστη μου ότι το φως πάντα κερδίζει το σκοτάδι. Και ότι η δύναμη της Δημοκρατίας μπορεί να σαρώσει κάθε πραξικοπηματική πρακτική, αρκεί να υπάρχει βούληση και πίστη σε έναν ανώτερο σκοπό. Όπως είχαμε όσοι δώσαμε αυτό τον αγώνα. Έναν αγώνα για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των πολιτών.

Ο αγώνας σώθηκε με αντίξοες συνθήκες, αδιανόητες για χώρα που θέλει να γίνει μελος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Και κερδήθηκε. Χάρη στο φιλότιμο, τον πατριωτισμό και την περηφάνεια των Ελλήνων.

Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που με τίμησαν με την ψήφο τους. Την οικογένειά μου που έγινε αυτή την περίοδο το στήριγμα και η φωνή μου. Τους φιλους σε όλη την Ελλάδα που στάθηκαν στο πλευρό μου στην πιο δύσκολη δοκιμασία της ζωης μου. Και φυσικά τον πρωθυπουργο Κυριάκο Μητσοτάκη που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι υποψήφιος, για το οποίο θα του είμαι πάντα ευγνωμων.

Στα αδέρφια μου του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού θέλω να πω ότι από σήμερα μπορούν να αισθάνονται κι εκείνοι πιο δυνατοί. Και σε κάθε συμπολίτη μας ότι ως Ευρωβουλευτής θα εργαστώ σκληρά για να είμαι χρήσιμος στην παράταξή μου, τη Νέα Δημοκρατία και πάνω από όλα στην πατρίδα μας.

Πηγή: skai.gr

