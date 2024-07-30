Μπακογιάννης σε Δούκα: Τα βρήκατε έτοιμα αλλά δεν έχετε διάθεση να ασχοληθείτε

Ο Κώστας Μπακογιάννης επανήλθε στο θέμα της κατάστασης τριών κοινωνικών δομών του Δήμου Αθηναίων, μετά τις καταγγελίες του ότι η διοίκηση Δούκα τις οδηγεί σε «κατάσταση διάλυσης» και την απάντηση-διάψευση του δημάρχου.

«Σήμερα, ο δήμαρχος Αθηναίων αναγκάστηκε να παραδεχτεί και επίσημα ότι ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών είναι κλειστός. Αλλά για τον ίδιο είναι απλά μια Τρίτη απόγευμα. Όχι κ. Δούκα, ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών δεν πάει διακοπές. Λέτε στις γυναίκες της Αθήνας: "αν κακοποιηθείτε τον Αύγουστο, αλλάξτε πόλη. Εμείς είμαστε κλειστά"», αναφέρει στην ανταπάντησή του ο τέως δήμαρχος Αθηναίων και σημερινός επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο.

Στις καταγγελίες του κ. Μπακογιάννη ότι η συγκεκριμένη δομή «κλείνει το καλοκαίρι, λόγω έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενες γυναίκες να αναγκάζονται να τον εγκαταλείψουν και να μεταφερθούν σε άλλο χώρο», ο κ. Δούκας ανέφερε ότι ο Ξενώνας «θα συνεχίσει τις υπηρεσίες του και κατά τον Αύγουστο, διότι οι γυναίκες θα φιλοξενηθούν σε άλλο ασφαλή χώρο του Δήμου Αθηναίων πιο πρόσφορο για τα παιδιά τους την καλοκαιρινή περίοδο».

Για το Κέντρο Καταπολέμησης της Έμφυλης Βίας και Πολλαπλών Διακρίσεων, ο κ. Μπακογιάννης δηλώνει ότι δεν μετεξελίσσεται, όπως υποστηρίζει ο κ. Δούκας, αλλά κλείνει, ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό του απολύεται.

Αντίστοιχα και το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, σύμφωνα με τον κ. Μπακογιάννη, δεν αναβαθμίζεται όπως διαβεβαίωσε ο δήμαρχος, «αλλά καταρρέει, ενώ η πόλη γεμίζει ξανά αστέγους».

«Βρήκατε έτοιμες δομές, βρήκατε εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, βρήκατε έμπειρο προσωπικό, βρήκατε στρωμένο έδαφος για να κάνετε τη δουλειά σας. Όπως βρήκατε έτοιμο το έργο της αναβάθμισης των Δημοτικών Ιατρείων και της δημιουργίας του Rainbow House, της Δομής προστασίας για άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ που δεν φτάνει που τα καθυστερείτε, έχετε και το θράσος να επικαλείστε ότι είναι δικά σας έργα.

Αυτό που δεν βρήκατε είναι το ενδιαφέρον, τη διάθεση και τον χρόνο να ασχοληθείτε.

Καλές οι ανακοινώσεις από την Κω, αλλά φτάνουν τα παιχνίδια εντυπώσεων στις πλάτες των ασθενέστερων. Λυπούμαστε που σας αναγκάσαμε να διακόψετε τον προεκλογικό σας αγώνα για να ασχοληθείτε με την Αθήνα, αλλά σας καλούμε έστω και τώρα να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας πριν να είναι πολύ αργά», καταλήγει ο κ. Μπακογιάννης, κατηγορώντας τον διάδοχό του ότι έχει θέσει σε δεύτερη μοίρα τον Δήμο Αθηναίων και ότι δίνει προτεραιότητα στην υποψηφιότητα για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

