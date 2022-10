Μητσοτάκης για Ερντογάν: Οι ηγέτες είδαν και κατάλαβαν ποιος είναι αυτός που προκαλεί Πολιτική 10:56, 07.10.2022 linkedin

«Ήταν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία μέσα από αυτό το διάλογο μπροστά σε όλους τους ηγέτες να αντιληφθούν και οι συνάδελφοι μου ποιος είναι αυτός που προκαλεί, αυτός που υψώνει τους τόνους και ποια η χώρα που υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς να κλείνει την πόρτα στο διάλογο» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.