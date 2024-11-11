Ο Αλέξης Χαρίτσης εξελέγη και επίσημα πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος. Έλαβε 1.200 ψήφους (95,5%) από τους 1.257 συνέδρους που ψήφισαν στην κάλπη του προέδρου, όπως ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή του συνεδρίου. Τα 57 ψηφοδέλτια ήταν άκυρα ή λευκά (4,5%).
Η καταμέτρηση για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής συνεχίζεται και σήμερα.
