Σε δηλώσεις προχώρησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το πέρας της διαδικασίας επί του προϋπολογισμού του 2025, ο ο οποίος και υπερψηφίστηκε από 159 βουλευτές.

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε:

«Το ΠΑΣΟΚ σήμερα πέτυχε μια σημαντική κοινοβουλευτική νίκη.

Εδώ και δύο χρόνια ο κ. Μητσοτάκης έκανε τον Πόντιο Πιλάτο μπροστά στην κερδοσκοπία των τραπεζών.

Σήμερα, μετά από την δεκαπενθήμερη πίεση μας με συνεχείς προτάσεις, ανακοίνωσε κάποια δειλά μέτρα. Έστω κι αυτό είναι ένα βήμα.

Εμείς θα συνεχίσουμε σ’ αυτόν τον δρόμο της παραγωγικής, ουσιαστικής αντιπολίτευσης που θα οδηγεί την κυβέρνηση να βρίσκεται πάντα προ των ευθυνών της».

