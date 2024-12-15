Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανδρουλάκης για προϋπολογισμό: «Το ΠΑΣΟΚ σήμερα πέτυχε μια σημαντική κοινοβουλευτική νίκη»

Δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από το περιστύλιο της Βουλής μετά την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2025

Νίκος Ανδρουλάκης

Σε δηλώσεις προχώρησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το πέρας της διαδικασίας επί του προϋπολογισμού του 2025, ο ο οποίος και υπερψηφίστηκε από 159 βουλευτές.

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε:

«Το ΠΑΣΟΚ σήμερα πέτυχε μια σημαντική κοινοβουλευτική νίκη.

Εδώ και δύο χρόνια ο κ. Μητσοτάκης έκανε τον Πόντιο Πιλάτο μπροστά στην κερδοσκοπία των τραπεζών.

Σήμερα, μετά από την δεκαπενθήμερη πίεση μας με συνεχείς προτάσεις, ανακοίνωσε κάποια δειλά μέτρα. Έστω κι αυτό είναι ένα βήμα.

Εμείς θα συνεχίσουμε σ’ αυτόν τον δρόμο της παραγωγικής, ουσιαστικής αντιπολίτευσης που θα οδηγεί την κυβέρνηση να βρίσκεται πάντα προ των ευθυνών της».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ προϋπολογισμός 2025
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark