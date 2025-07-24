Συνέντευξη στον Στέφανο Νικολαΐδη

Με πολιτική διαδρομή που συνδέεται άμεσα με τη Νέα Δημοκρατία και εμπειρία τόσο στο παρασκήνιο όσο και στην πρώτη γραμμή, ο Μακάριος Λαζαρίδης ανήκει σε εκείνη τη γενιά στελεχών που έζησαν τη Μεταπολίτευση ως παιδιά και την υπηρέτησαν ως ενήλικες. Βουλευτής Καβάλας, άνθρωπος με έντονη πολιτική παρουσία, σχολιάζει στο αφιέρωμα του skai.gr τις μεγάλες στιγμές, τα λάθη και τα μαθήματα της μεταπολιτευτικής πορείας.

Από τη δημοκρατική σταθερότητα και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, μέχρι τις σημερινές προκλήσεις θεσμών και κοινωνικής συνοχής, μιλά με καθαρή πολιτική ταυτότητα και πίστη στη συνέχεια. Και στέλνει το δικό του μήνυμα στους νέους — όχι μόνο για να συμμετέχουν, αλλά για να διαμορφώσουν ενεργά την επόμενη ημέρα της Δημοκρατίας.

Ολόκληρη η συνέντευξη:

- Τι σημαίνει «Μεταπολίτευση» για εσάς προσωπικά;



Η Μεταπολίτευση για μένα δεν είναι απλώς μια ιστορική περίοδος. Είναι ένα πολιτικό και θεσμικό άλμα προς τον εκδημοκρατισμό, την ελευθερία και τη θεμελίωση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας. Προσωπικά, τη βιώνω ως ένα διαρκές στοίχημα: να μην επιστρέψουμε ποτέ στην αυθαιρεσία, στην έλλειψη λογοδοσίας, στην περιθωριοποίηση των δικαιωμάτων.



- Ποια θεωρείτε τη σημαντικότερη θεσμική ή κοινωνική τομή της περιόδου;



Θεσμικά, η ένταξη στην τότε ΕΟΚ, σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, έδωσε στην Ελλάδα μια «άγκυρα» σταθερότητας, προόδου και αξιοπιστίας. Κοινωνικά, όμως, θα σταθώ στην καθιέρωση της λαϊκής κυριαρχίας, ως υπαρξιακής βάσης της πολιτικής ζωής: το γεγονός ότι η ψήφος του κάθε πολίτη έχει βαρύτητα, ότι η εξουσία πηγάζει από τον λαό και επιστρέφει σε αυτόν. Αυτό, για μένα, είναι ανεκτίμητο.



- Πιστεύετε ότι έχουμε περάσει σε «μετα-μεταπολιτευτική» εποχή; Αν ναι, πότε και γιατί;



Ναι, και το βλέπουμε καθαρά στις γενιές που ενηλικιώθηκαν μέσα σε κρίσεις: την οικονομική, την πανδημική, την ενεργειακή. Η πίστη στις «μεγάλες αφηγήσεις» της μεταπολίτευσης έχει υποχωρήσει. Η νέα εποχή χαρακτηρίζεται από ζήτηση για αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, τεχνοκρατική επάρκεια και λιγότερη ανοχή σε ιδεολογικά προσχήματα. Πέρασμα σε μετα-μεταπολίτευση σημαίνει απαίτηση για ουσία, όχι απλώς για συμβολισμούς.



- Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Δημοκρατία σήμερα;



Να τη βαρεθούμε. Να νομίσουμε ότι «είναι δεδομένη». Να πατήσουμε «skip» και να την αφήσουμε στο «background», ενώ αποφασίζουν άλλοι για εμάς. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να σκεφτούμε «σιγά μην αλλάξει τίποτα». Όταν σταματάς να νοιάζεσαι, έρχονται αυτοί που σε «νοιάζονται» υπερβολικά και συνήθως όχι για καλό.



- Αν μιλούσατε με έναν 17χρονο ψηφοφόρο σήμερα, τι θα του λέγατε ότι αξίζει να υπερασπιστεί;



Θα του έλεγα: Μη χαρίσεις τη φωνή σου σε κανέναν. Αν δεν ψηφίσεις, κάποιος άλλος θα αποφασίσει για σένα. Υπερασπίσου το δικαίωμα να είσαι ελεύθερος, να είσαι διαφορετικός, να έχεις άποψη και να μη σε ακυρώνει κανείς. Η Δημοκρατία είναι ακριβώς αυτό: ο χώρος όπου η γνώμη σου έχει σημασία. Αξίζει να την κρατήσεις ζωντανή, όχι σαν relic, αλλά σαν εργαλείο. Σαν Wi-Fi: όταν λειτουργεί, δεν το σκέφτεσαι. Όταν πέσει, πανικός. Μην το μάθεις από τη δύσκολη πλευρά.

