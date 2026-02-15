Στην 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας και τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εστιάζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του.

Ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι είχε «μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, για όσα μας φέρνουν πιο κοντά, αλλά και για όσα μας χωρίζουν. Οι διαφωνίες μας είναι υπαρκτές και σημαντικές. Δεν τις υποτιμούμε. Σήμερα, όμως, μπορούμε να τις αναδεικνύουμε χωρίς εντάσεις, με ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, αυτοπεποίθηση και σταθερή αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο».

Όπως τονίζει, «θέλουμε μια κανονική, λειτουργική σχέση με την Τουρκία, με σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Η γεωγραφία μας θέλει γείτονες. Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, επιλέγουμε τη σταθερότητα. Συνεχίζουμε τον δομημένο διάλογο που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια και ο όποιος έχει αποφέρει συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα και διευρύνουμε τα πεδία συνεργασίας. Συνεχίζουμε στον δρόμο της ευθύνης. Αυτό επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών: μια Ελλάδα της εθνικής αυτοπεποίθησης, όχι της εθνικής υστερίας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στη συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Όπως σημειώνει, «συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας και υλοποιείται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, με τη Συμφωνία διευκολύνεται η σύναψη και η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος της αγοράς εργασίας. «Αυτό σημαίνει περισσότερη ασφάλεια και καλύτερες αποδοχές για τους εργαζόμενους, αλλά και σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Η Συμφωνία αυτή, βέβαια, απέδειξε και κάτι άλλο: ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να πετύχουν τις αναγκαίες συναινέσεις, δείχνοντας τον δρόμο και στις πολιτικές δυνάμεις».

