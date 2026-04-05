Τη Δευτέρα στις 13:00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα, στις 12:00 θα απευθύνει τηλεοπτικό μήνυμα στου πολίτες αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.