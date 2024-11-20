Λογαριασμός
ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Στ. Κασσελάκης ανακυκλώνει τα σκουπίδια για το δημοψήφισμα και τα capital controls»

«Τόσο μπαγιάτικο είναι το "νέο" και το "καινοτόμο" που πουλάει, από κανάλι σε κανάλι» σχολιάζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ

«Φαίνεται ότι το νέο όχημα του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου, της διαπλοκής και των σχεδίων της ΝΔ καίει πολύ γρήγορα τα καύσιμά του», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Μετά τις χυδαιότητες που εξαπέλυσε πρόσφατα κατά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα για την τραγωδία στο Μάτι, στη σημερινή τηλεοπτική εμφάνισή του, ο Στέφανος Κασσελάκης ανακύκλωσε τα σκουπίδια για το Δημοψήφισμα και τα capital controls», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας: «Τόσο μπαγιάτικο είναι το "νέο" και το "καινοτόμο" που πουλάει, από κανάλι σε κανάλι».

«Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τη μαζική συμμετοχή του στις εκλογές για την προεδρία του κόμματος, θα δώσει μια ηχηρή απάντηση στα σχέδια του κ. Κασσελάκη, της διαπλοκής και των διαφόρων παραθεσμικών κέντρων», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

