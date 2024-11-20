«Φαίνεται ότι το νέο όχημα του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου, της διαπλοκής και των σχεδίων της ΝΔ καίει πολύ γρήγορα τα καύσιμά του», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Μετά τις χυδαιότητες που εξαπέλυσε πρόσφατα κατά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα για την τραγωδία στο Μάτι, στη σημερινή τηλεοπτική εμφάνισή του, ο Στέφανος Κασσελάκης ανακύκλωσε τα σκουπίδια για το Δημοψήφισμα και τα capital controls», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας: «Τόσο μπαγιάτικο είναι το "νέο" και το "καινοτόμο" που πουλάει, από κανάλι σε κανάλι».

«Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τη μαζική συμμετοχή του στις εκλογές για την προεδρία του κόμματος, θα δώσει μια ηχηρή απάντηση στα σχέδια του κ. Κασσελάκη, της διαπλοκής και των διαφόρων παραθεσμικών κέντρων», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Πηγή: skai.gr

