«Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι απλώς μία ευκαιρία να αναπολήσουμε το ένδοξο παρελθόν μας. Είναι μια διαρκής υπόμνηση του τι μπορούμε να πετύχουμε με εθνική ενότητα, ακόμη και όταν έχουμε μπροστά μας το «αδύνατο». Ογδόντα τέσσερα χρόνια μετά, η χώρα μας αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε μία παρατεταμένα ταραγμένη γειτονιά, ένας αξιόπιστος παράγοντας ειρήνης, με ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις που εγγυώνται την αποτρεπτική μας ισχύ. Προϋπόθεση για αυτόν τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον υγιή πατριωτισμό, είναι μια δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Μια οικονομία που μπορεί να εξασφαλίσει μια ευημερούσα, ασφαλέστερη και δικαιότερη Ελλάδα, ικανή να αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία και να βγαίνει από κάθε κρίση πιο δυνατή. Μια χώρα που διδάσκεται από το παρελθόν, μεριμνά για το παρόν και κοιτάζει άφοβα το μέλλον» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους! Οι μέρες που διανύουμε είναι μέρες μνήμης, τιμής και υπερηφάνειας για τον Ελληνισμό. Χθες η Θεσσαλονίκη μας γιόρτασε την επέτειο της απελευθέρωσής της από τον οθωμανικό ζυγό και της ενσωμάτωσής της στον εθνικό κορμό το 1912. Και αύριο, τιμούμε την επέτειο του μεγάλου «ΟΧΙ» και τη γενιά του ’40, που με το θάρρος και την αυταπάρνησή της υπερασπίστηκε την πατρίδα και έγραψε μία από τις πιο λαμπρές σελίδες στην Ιστορία μας. Τότε που «απροσδόκητα οι Έλληνες γίνονται ήρωες» όπως έγραψε ο διακεκριμένος Άγγλος ακαδημαϊκός και μεγάλος φιλέλληνας Ρόντρικ Μπίτον.

Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι απλώς μία ευκαιρία να αναπολήσουμε το ένδοξο παρελθόν μας. Είναι μια διαρκής υπόμνηση του τι μπορούμε να πετύχουμε με εθνική ενότητα, ακόμη και όταν έχουμε μπροστά μας το «αδύνατο». Ογδόντα τέσσερα χρόνια μετά, η χώρα μας αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε μία παρατεταμένα ταραγμένη γειτονιά, ένας αξιόπιστος παράγοντας ειρήνης, με ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις που εγγυώνται την αποτρεπτική μας ισχύ. Προϋπόθεση για αυτόν τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον υγιή πατριωτισμό, είναι μια δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Μια οικονομία που μπορεί να εξασφαλίσει μια ευημερούσα, ασφαλέστερη και δικαιότερη Ελλάδα, ικανή να αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία και να βγαίνει από κάθε κρίση πιο δυνατή. Μια χώρα που διδάσκεται από το παρελθόν, μεριμνά για το παρόν και κοιτάζει άφοβα το μέλλον.

Στα του κυβερνητικού έργου, λοιπόν. Την περασμένη Δευτέρα παρουσιάσαμε το σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, την ενίσχυση των επενδύσεων και της βιομηχανίας. Ο επενδυτικός «οδικός χάρτης» για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως εξήγησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, εστιάζει όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και στη μεταποίηση, την αγροδιατροφή και τη γενική επιχειρηματικότητα. Μάλιστα, κόντρα στην αντίληψη κάποιων ότι η Ελλάδα «δεν παράγει ούτε καρφίτσα», είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η μεταποίηση και η βιομηχανία αναπτύσσονται εξίσου δυναμικά τα τελευταία χρόνια και έχουν αυξήσει κατά 2 μονάδες το μερίδιό τους στο ΑΕΠ. Έτσι, αγγίζουν ως παραγόμενη αξία τα 30 δις. ευρώ ετησίως, ξεπερνώντας κατά σχεδόν 10 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον τουρισμό. Αυτήν την περίοδο υλοποιούνται συνολικά 61 στρατηγικές επενδύσεις, ύψους 12,5 δισ. ευρώ, ενώ αναπτύσσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για εμβληματικές, στρατηγικές και μεγάλες επενδύσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα να διοχετευθεί στην αγορά ποσό άνω των 3 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία. Μεγάλο βάρος ρίχνουμε στις παραμεθόριες περιοχές και τη Θεσσαλία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην καινοτομία. Επιδίωξή μας είναι η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, η γεφύρωση του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ κέντρου και περιφερειών, καθώς και η αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων.

Θα σταθώ σε μια από τις παραμεθόριες περιοχές, τον Έβρο, για να σας ενημερώσω για την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης «Έβρος Μετά», συνολικού ύψους άνω των 2,83 δισ. ευρώ. Εκτός από τα μεγάλα έργα υποδομής, έχουμε ήδη περάσει στην υλοποίηση των 19 μέτρων πολιτικής που ανακοινώσαμε στην Ορεστιάδα στις αρχές Οκτωβρίου. Τι έχει προχωρήσει έκτοτε; Ψηφίστηκε η αυξημένη μοριοδότηση για την εντοπιότητα των δημοσίων υπαλλήλων που επιλέγουν να εργαστούν σε ακριτικές περιοχές όπως οι δήμοι Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης και Σουφλίου, με υποχρέωση 15ετούς παραμονής. Τις επόμενες μέρες θα ψηφιστεί η 3ετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός για το μέτρο κινήτρων εγκατάστασης στους οικισμούς των τριών δήμων του κεντρικού και βόρειου Έβρου. Συνεχίζω: όπως είχαμε υποσχεθεί, εγκρίθηκε η αλλαγή των όρων Natura για το Σουφλί, που ενσωματώνει το γόνιμο προβληματισμό της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και δημιουργεί νέες συνθήκες ανάπτυξης. Υπογράφηκαν από την Υπουργό Εργασίας τα πρώτα δύο προγράμματα της ΔΥΠΑ για την επανακατάρτιση 800 ανέργων διάρκειας 12 και 18 μηνών. Επαναλειτούργησε, ύστερα από περίπου 15 χρόνια, η επιβατική σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα, η οποία σε έναν μήνα θα τερματίζει στο Ορμένιο. Στο μέλλον, θα αποτελέσει μέρος της σύγχρονης γραμμής που βρίσκεται υπό κατασκευή. Ακόμα, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικού μεταπτυχιακού προγράμματος στο αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας, με έδρα το Σουφλί, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση της Κτηνιατρικής Σχολής στην Ορεστιάδα. Προτεραιότητά μας είναι οι κάτοικοι του Έβρου να νιώθουν ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική. Διότι, όταν οι Εβρίτες που φυλούν Θερμοπύλες αισθάνονται ασφαλείς, είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι ασφαλείς.

Δεύτερος σταθμός της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη μετά τον Έβρο ήταν η Ζάκυνθος. Παρουσιάστηκε από κυβερνητικά στελέχη και συζητήθηκε με τους τοπικούς θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης του νησιού, επίσης προϊόν διαβούλευσης της κεντρικής κυβέρνησης με την αυτοδιοίκηση α' και β' βαθμού και την τοπική κοινωνία. Το Σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έργα εκβάθυνσης του λιμανιού, ενώ προχωρά ταυτόχρονα το Master Plan για το λιμάνι και η αδειοδότηση πλωτής μαρίνας, για τα οποία είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση. Άλλα έργα αφορούν την ύδρευση και την αποχέτευση στο νησί, με την καθοριστική πλέον συμβολή της ΕΥΔΑΠ, τη διαχείριση των αποβλήτων και των απορριμμάτων, τον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Από το σχέδιό μας δεν θα μπορούσε να λείπει το εμβληματικό «Ναυάγιο της Ζακύνθου», ένα τοπόσημο με διεθνή ακτινοβολία. Πήρε πλέον τον δρόμο της αποκατάστασης και συντήρησης, με τη συνεργασία του κεντρικού κράτους, της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει την ωρίμανση του έργου και τα πρώτα σχετικά έργα βρίσκονται ήδη στη φάση προκήρυξης. Με νομοθετική ρύθμιση παραχωρείται στο Δήμο η διαχείριση του Ναυαγίου, υπό την εποπτεία των κεντρικών υπηρεσιών, ενώ τα έσοδα θα επιστρέφουν κατά κύριο λόγο στον Δήμο για τη συντήρηση και ασφάλεια του Ναυαγίου και του περιβάλλοντος χώρου. Έτσι, τόσο οι τουρίστες όσο και οι ντόπιοι θα μπορούν να το επισκέπτονται με ασφάλεια για πολλά χρόνια ακόμα.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια να περιορίσουμε την επιβάρυνση των νοικοκυριών από την ακρίβεια. Η Ένωση Σούπερ-Μάρκετ Ελλάδας, μετά από πρόσκληση της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, προχωρά σε μείωση από 6% έως 15% της τιμής αρχικά 123 βασικών καταναλωτικών προϊόντων που σταδιακά θα φτάσουν τα 600. Το οργανωμένο λιανεμπόριο ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία μας και το χαιρετίζω. Ελπίζω να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, με πιο πολλά προϊόντα.

Ψηφίστηκε την Τρίτη από την Ολομέλεια της Βουλής το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο για την επιτάχυνση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, με διατάξεις που στοχεύουν στη στήριξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, με την αυξημένη μοριοδότηση της εντοπιότητας στις προσλήψεις, καθώς και στην αύξηση της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων μέσω ενός συστήματος κινήτρων και ανταμοιβών. Ρυθμίσεις αυτονότητες, με κοινωνικό πρόσημο. Γι’ αυτό είναι ακατανόητη η άρνηση της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, να τις ψηφίσουν. Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν ποιοι επιλέγουν να παραμένουν στα συνθήματα, ενώ αρνούνται να συνεργαστούν στα αυτονόητα.

Θα περάσω τώρα σε μια από τις σημαντικές πολιτικές μας για τα άτομα με αναπηρία που αφορά την επαγγελματική τους ένταξη -έναν από τους πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής μας για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030, «Μία Ελλάδα με όλους, για όλους». Το ολιστικό αυτό σχέδιο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο amea.gov.gr με ενσωματωμένες πολλές από τις προτάσεις που έγιναν στο στάδιο της διαβούλευσης, αλλά και με ένα νέο κεφάλαιο που αφορά στη στήριξη των οικογενειών ατόμων με αναπηρία, με βάση τα πολύτιμα σχόλια που λάβαμε από αυτές και υιοθετήσαμε.

Ξεκίνησε, λοιπόν, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 1.592 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και του πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. είναι έως τις 5 Νοεμβρίου 2024.

Θέλω να σταθώ και σε ένα ακόμα θέμα που αφορά τα άτομα με αναπηρία και αποτελούσε προσωπική μου δέσμευση: δίνουμε, επιτέλους, στους και στις παραολυμπιονίκες μας τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα διορισμού τους σε κενές οργανικές θέσεις του δημοσίου. Η σχετική ΚΥΑ με όλες τις λεπτομέρειες εκδόθηκε στα μέσα της εβδομάδας, δίνοντας οριστική λύση σε ένα πολυετές πρόβλημα που ταλάνιζε τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι μια αναγνώριση της τεράστιας ψυχικής δύναμης αυτών των συμπολιτών μας.

Θα το ξαναπώ: Βασικός σκοπός της Εθνικής Στρατηγικής είναι η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα να ευθυγραμμιστεί με εκείνη του γενικού πληθυσμού, ως προς τις συνθήκες διαβίωσης και την εργασία, και τα εθνικά δεδομένα να προσεγγίσουν τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Συνεχίζω με το πολύ σοβαρό ζήτημα της παραβατικότητας των ανηλίκων, που μας θλίβει και ταυτόχρονα μας κινητοποιεί όλους να αναλάβουμε δράση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου φέτος οι συλλήψεις ανηλίκων έφτασαν τις 10.600, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρσι είχαν γίνει 7.400 συλλήψεις. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι πλέον τα παιδιά δρουν σε συμμορίες, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, και τώρα δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν μαχαίρια, ακόμη και πιστόλια. Πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα που απαιτεί εξίσου πολύπλευρη δράση, ξεκινώντας από την οικογένεια και επεκτεινόμενο στο σχολείο, στην πλατεία και στην τοπική κοινωνία. Από την πλευρά του το κράτος, πέραν των δράσεων με την αυξημένη αστυνομική παρουσία σε μέρη όπου συχνάζουν ανήλικοι για να αποτρέπονται βίαια περιστατικά, έχει θέσει σε λειτουργία την πενταψήφια τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών και ενημέρωσης 10201 και σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει η εφαρμογή Safe Youth, ένα panic button για ανήλικους, ώστε να ενημερώνονται και να προστρέχουν οι αρχές σε τυχόν περιστατικό, με GPS. Όσον αφορά την ενδοσχολική βία, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλατφόρμα stop-bullying συνέβαλε στο να ανοίξουν τα στόματα. Μέχρι στιγμής έχουν καταχωριστεί 501 αναφορές, εκ των οποίων οι 213 έγιναν φέτος. Η σχολική και γονεϊκή κοινότητα στήριξαν επίσης το μέτρο της απαγόρευσης του κινητού στην τάξη. Από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, έχουν δοθεί 6.043 αποβολές για χρήση κινητού στα σχολεία. Τέλος, υπενθυμίζω τη γραμμή δωρεάν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306, η οποία προσφέρει συμβουλές σε γονείς και παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που δοκιμάζουν τις ψυχικές τους αντοχές στην καθημερινότητά τους. Ελπίζω ότι, με αυτό το πλέγμα μέτρων που στηρίζεται τόσο στην ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των οικογενειών όσο και στην καλύτερη αστυνόμευση, θα βλέπουμε μήνα με τον μήνα λιγότερη ανάγκη για πειθαρχικά μέτρα.

Η εξάρτηση των παιδιών και εφήβων από τα κινητά, με αποδεδειγμένη πλέον την ψυχική τους επιβάρυνση από αυτήν, αποτελεί μια από τις αρνητικές συνέπειες της ψηφιακής τεχνολογίας και των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Η Ελλάδα είναι παρούσα και ενεργή στον διεθνή διάλογο για την διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναγνωρίζοντας τις απεριόριστες δημιουργικές δυνατότητες για αύξηση της παραγωγικότητας, την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και στην παροχή πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών. Παράλληλα όμως, αναγνωρίζει και τους τεράστιους κινδύνους που κρύβει, όπως η δημιουργία όλο και πιο πειστικών deep fakes που έχουν σχεδιαστεί για τη διάδοση της ψευδούς πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης. Πρόσφατα η χώρα μας, μαζί με τον Καναδά, ανέλαβε την προεδρία στη Σύνοδο Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΟΟΣΑ με θέμα «Το Μέλλον της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης», στην οποία συμμετείχαν 50 χώρες. Στη Σύνοδο καθορίστηκαν οι κατευθύνσεις για τα επόμενα βήματα του Οργανισμού. Η Ελλάδα στηρίζει τη συνεργασία του ΟΟΣΑ με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η ΕΕ, για τη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Δεν είμαστε «λουδίτες», το αποδεικνύουν τα σημαντικά βήματα που κάναμε τα τελευταία χρόνια στον ψηφιακό μετασχηματισμό πρωτίστως του κράτους και τα οποία είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω στην Επίτροπο Καινοτομίας της ΕΕ Iliana Ivanova. Πολύ σύντομα θα ολοκληρώσουμε τη στρατηγική μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη που τοποθετεί την Ελλάδα στο αναδυόμενο οικοσύστημα της ΑΙ. Θα επαναλάβω, όμως, αυτό που είπα από το βήμα της Συνόδου του ΟΗΕ τον προηγούμενο μήνα: Οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δείξουν ότι θα αναλάβουν απτές και μετρήσιμες δράσεις για να προτεραιοποιήσουν την ασφάλεια έναντι των κερδών.

Συνεχίζω ψηφιακά: Δύο νέες δυνατότητες για την είσοδο στα γήπεδα είναι διαθέσιμες μέσω του Gov.gr Wallet. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας για τους αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ που έχουν ταυτοποιήσει ψηφιακά και εισαγάγει το εισιτήριο διαρκείας στο ψηφιακό τους πορτοφόλι, μπορούν πλέον απλά να το μεταβιβάσουν σε άτομο της επιλογής τους. Επιπλέον, προβλέπεται και η δυνατότητα αλλαγής συνοδείας ανηλίκου, ο οποίος διαθέτει εισιτήριο διαρκείας.

Και με την ευκαιρία να πω ξανά πόσο μας λύπησε όλους ο ξαφνικός θάνατος του διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ που αγαπούσε τόσο την Ελλάδα ώστε είχε ζητήσει να απονεμηθεί η ελληνική ιθαγένεια στον μόλις ενός ετών γιό του, Μπρόντι. Πραγματοποιήσαμε την επιθυμία του και ήδη δημοσιεύτηκε στο σχετικό ΦΕΚ.

Προτελευταίο θέμα για σήμερα: δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τις αυξημένες αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους που αναγκάστηκαν να θανατώσουν τα ζώα τους εξαιτίας της πανώλης και της ευλογιάς που εμφανίστηκαν φέτος το καλοκαίρι. Χρηματοδοτούμε την πλήρη (100%) αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου που χάθηκε με κονδύλια από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Επειδή όμως επανεμφανίστηκαν περιστατικά ευλογιάς, το αρμόδιο υπουργείο σε συνεννόηση με τις Περιφερειάρχες και τους διεπαγγελματικούς φορείς ανακοίνωσε πάλι την απαγόρευση μετακινήσεων αιγοπροβάτων στο σύνολο της Επικράτειας για δέκα ημέρες. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου, σε ετοιμότητα να παρέμβει όπου και όποτε κριθεί αναγκαίο, δείχνοντας έμπρακτα ότι δεν αφήνει τους παραγωγούς μας ακάλθπτους σε περιπτώσεις καταστροφής.

Κλείνω την ανασκόπηση με ένα εμβληματικό έργο πολιτισμού: την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Αρχαίων Νεωρίων και των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Στη Μεσαιωνική Πόλη, με την προσθήκη υπαίθριας γλυπτοθήκης στην «Περβόλα», δημιουργείται ένας μοναδικός περίπατος που συνδυάζει τα αρχαιολογικά κατάλοιπα με την έκθεση κινητών μνημείων και ζώνες πρασίνου. Το έργο, με προϋπολογισμό 4,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το είχαμε υποσχεθεί στο νησί και το κάνουμε.

Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Χρόνια πολλά!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.