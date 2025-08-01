Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Max FM της Πάτρας, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «σημαντική για τη δυτική Ελλάδα», καθώς παραδίδονται στην κυκλοφορία «τα 65 από τα 75 χιλιόμετρα της Πατρών – Πύργου», ενός έργου που, όπως είπε, για χρόνια φαινόταν στους πολίτες σαν «γεφύρι της Άρτας».

Υπενθύμισε ότι «από το 2019 είχα δεσμευθεί ότι θα κινήσω γη και ουρανό για να γίνει το έργο» και αναφέρθηκε στην ιστορία με τις κατατμήσεις, τονίζοντας πως «όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν» και πως η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί «την καλύτερη απόδοση μνήμης στους συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους γιατί κάποιοι ολιγώρησαν».

Απαντώντας σε ερώτηση για την οδική ασφάλεια, υπογράμμισε τη σημασία των έργων που έγιναν στην παλαιά εθνική οδό, σημειώνοντας πως «είχαμε αποφασίσει να ενισχύσουμε την ασφάλεια και τα έργα τότε είχαν προκαλέσει αντιδράσεις αλλά ήταν σωτήρια και μείωσαν δραστικά τα τροχαία». Το ίδιο μοντέλο, είπε, εφαρμόζεται και στον ΒΟΑΚ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι και εκεί «θα έχουμε θετικά αποτελέσματα».

«Από σήμερα η δυτική Ελλάδα θα έχει έναν υπερσύγχρονο δρόμο που θα αλλάξει τη ζωή των πολιτών», τόνισε, προσθέτοντας πως «όλη η ακτή της δυτικής Ελλάδας είναι ένας αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός». Το ίδιο ισχύει, είπε, και για τα Επτάνησα, ενώ ανέφερε πως η πρόθεση της κυβέρνησης είναι «και το τελευταίο κομμάτι να το δώσουμε ανήμερα του Αγίου Ανδρέα για να ολοκληρωθεί ο δρόμος και να κλείσει η εκκρεμότητα».

Αναφερόμενος στη διαχείριση του νερού, υπογράμμισε ότι «το νερό δεν γνωρίζει σύνορα και γεωγραφικές ενότητες και πρέπει να αξιοποιείται» και σημείωσε ότι «κάνουμε μια εθνική προσπάθεια για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της πατρίδας μας στα δίκτυα διανομής και άρδευσης».

Μιλώντας για τη μαρίνα της Πάτρας, ανέφερε:

«Αν κάτι απέδειξε η Πατρών – Πύργου είναι ότι η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα είναι απαραίτητη». Τόνισε πως η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα «στην αναβάθμιση υποδομών είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας» και εξέφρασε την ελπίδα να γίνει αυτό κατανοητό από τους τοπικούς φορείς, καθώς τα έργα έχουν «αναπτυξιακό πρόσημο».

«Με αυτό τον τρόπο αποκλιμακώσαμε την ανεργία», είπε, προσθέτοντας πως «η δυτική Ελλάδα δημιουργεί πιο γρήγορα θέσεις εργασίας από την υπόλοιπη χώρα». Υποστήριξε επίσης ότι «ο ιδιωτικός τομέας αισθάνεται ασφάλεια για να επενδύει».

«Η δουλειά ποτέ δεν σταματάει», τόνισε, λέγοντας πως «γι’ αυτό και χθες είπα ότι είναι μια μέρα χαράς αλλά σε έναν – δυο μήνες ο δρόμος αυτός θα έχει ενσωματωθεί πλήρως στην πραγματικότητα». Πρόσθεσε ότι «πρέπει να κοιτάμε πάντα μπροστά» και παραδέχτηκε ότι «δεν είμαστε ικανοποιημένοι που η ανεργία συνολικά είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της κάρτας εργασίας, χάρη στην οποία «οι εργαζόμενοι είναι διασφαλισμένοι και αν κάνουν υπερωρίες τις πληρώνονται». Όταν μια περιοχή αναπτύσσεται, είπε, «δημιουργούνται θέσεις εργασίας και βελτιώνεται το διαθέσιμο εισόδημα».

Τέλος, αναφερόμενος στο δημογραφικό ζήτημα, σημείωσε ότι «έχουμε μια εθνική στρατηγική η οποία θα έλεγα ότι ξετυλίγεται σε πολλούς άξονες», με στόχο «να βοηθήσουμε τις νέες οικογένειες να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί». Ανακοίνωσε ότι «τώρα ξεκινάει η διαδικασία των voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς» και χαρακτήρισε το μέτρο «πολύ σημαντικό». Εξήγησε ότι «δεν αρκεί να δίνουμε τα 2000 ευρώ για κάθε παιδί αλλά ένα πλαίσιο υποστήριξης τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού».

Μίλησε επίσης για τα προγράμματα στέγασης «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 1» και «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2», λέγοντας πως «έχουν μεγάλη επιτυχία», και υπογράμμισε ότι «το ότι δεν κάνουμε πολλά παιδιά είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα». Έκλεισε λέγοντας ότι «είναι σημαντικό το μέτρο που πήραμε να μην περικόπτεται η σύνταξη ενός ανθρώπου που επιλέγει να εργάζεται» και υποσχέθηκε ότι «θα κάνετε λίγο υπομονή ενόψει της ΔΕΘ».

