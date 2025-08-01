Σφοδρή επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε με ανάρτηση στα social media ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά τους χαρακτηρισμούς της πρώτης εναντίον του Μακάριου Λαζαρίδη.

«Χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, γίναμε μάρτυρες ενός ακόμα επεισοδίου χυδαιότητας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία έβαλλε κατά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη», αναφέρει ο κ. Μαρινάκης.

Γιατί; Γιατί «τόλμησε» να κάνει πολιτική κριτική απέναντι στην κοινοβουλευτική συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία του απάντησε με άθλιους, υποτιμητικούς και υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

«Δυστυχώς, οι πρακτικές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας είναι γνωστές και η συμπεριφορά αυτή αποτελεί για εκείνη «άλλη μια μέρα στη δουλειά». Εντούτοις, το πιο απογοητευτικό συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι τα υπόλοιπα κόμματα σιωπούν, αποδεχόμενα αυτή την κατάντια στην οποία υποβαθμίζει το κοινοβούλιο η κ. Κωνσταντοπούλου και μάλιστα πολλές φορές συμπορεύονται μαζί της», επισημαίνει στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να καταλήξει λέγοντας:

Εμείς θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε πολιτικά με όλες μας τις δυνάμεις απέναντι στη νέα, ακόμα πιο επικίνδυνη, εκδοχή της πάνω και της κάτω πλατείας.

Πηγή: skai.gr

