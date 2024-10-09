Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με στόχο τη συνέχιση της στήριξης που παρέχεται στην Ουκρανία και στον ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται, μαχόμενος για την ελευθερία του, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα στα παράλια της Αδριατικής, στο Ντoυμπρόβνικ, για τη Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας - χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση των διεργασιών ενόψει και της πρώτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του νέου ευρωπαϊκού κύκλου που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Στη Σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν, επίσης, οι Πρόεδροι της Ουκρανίας, της Σλοβακίας, του Μαυροβουνίου, του Κοσόβου, οι Πρωθυπουργοί της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και οι υπουργοί Εξωτερικών της Σερβίας και της Τουρκίας και η Επίτροπος της Κροατίας στην Ε.Ε.

Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στην Ουκρανία, η Ελλάδα συντάχθηκε με πολλά άλλα κράτη μέλη του ΟΗΕ ζητώντας μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, με πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

Άλλωστε για την Ελλάδα και την ηγεσία της , ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι απλώς άλλη μια τοπική ή περιφερειακή ευρωπαϊκή σύρραξη, αλλά πρόκειται για μία βάναυση πρόκληση για τη διεθνή σταθερότητα και τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και την οποία πρεσβεύει ο ΟΗΕ. Ως εκ τούτου, αφορά ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα, ενώ οι συνέπειες του πολέμου έχουν ήδη αγγίξει την διεθνή επισιτιστική ασφάλεια, επηρεάζοντας τις οικονομίες και τις βασικές ανάγκες των πληθυσμών σε όλο τον κόσμο. Θέσεις τις οποίες αναμένεται να επαναλάβει ο Έλληνας πρωθυπουργός και κατά την παρούσα Σύνοδο.

Η πρώτη αντίστοιχη συνάντηση με τη σημερινή Σύνοδο στο Ντουμπρόβνικ, με συμμετοχή ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων και ευρωπαϊκών κρατών-μελών της περιοχής, είχε πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκε την Ελλάδα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Στην Αθήνα, παρουσία και των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, οι ηγέτες είχαν υιοθετήσει τη Δήλωση της Συνόδου των Αθηνών, ενώ ήταν η πρώτη φορά που οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων συνάντησαν τους Προέδρους της Ουκρανίας και της Μολδαβίας.

Η συνάντηση των Αθηνών είχε εστιαστεί στη διεύρυνση και το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής, ενώ είχε εκπέμψει Ελλάδας ισχυρό μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας και της ευρωατλαντικής προοπτικής ολόκληρης της περιοχής και ακόμα ισχυρότερο μήνυμα ότι ο δρόμος αυτός για ολόκληρη την περιοχή περνά μέσα από την Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.