Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και επικαλούμενος τον μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Μάρτιο (πάνω από 1.365), ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, παραχώρησε συνέντευξη στην ΕΡΤ, προειδοποιώντας ότι, παρά τις περισσότερες βροχές φέτος, η χώρα αναμένει δύσκολο καλοκαίρι, με καύσωνες, ξηρασίες και ισχυρούς ανέμους.

Αναφορικά με την πρόληψη, τόνισε την κρισιμότητα του καθαρισμού των οικοπέδων. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια υποχρέωση προς τους εαυτούς μας, τους γείτονες και το περιβάλλον, καθώς με τον καθαρισμό μειώνουμε σημαντικά τις πιθανότητες εκδήλωσης και επέκτασης μιας πυρκαγιάς. Υπογράμμισε ότι η εφαρμογή αυτής της πολιτικής, που ξεκίνησε πέρυσι, έχει αποδειχτεί αποτελεσματική, αφού σε περιοχές όπου τα οικόπεδα είχαν καθαριστεί, οι πυρκαγιές ήταν λιγότερο καταστρεπτικές ή περιορίστηκαν γρήγορα. Επισήμανε, ωστόσο, ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στη συνεργασία μεταξύ ιδιωτών και Δήμων. Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για τους Δήμους, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαθέσει φέτος 40 εκατομμύρια ευρώ για την πολιτική προστασία, σημειώνοντας αύξηση κατά 33% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναφέρθηκε επίσης στο σύστημα έκτακτης ανάγκης 112, όπου υπογράμμισε τη σημασία του για την προστασία της ανθρώπινης ζωής κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών. Αν και η χρήση του συστήματος έχει δεχτεί κριτική λόγω της αποστολής μηνυμάτων σε περιοχές που δεν απειλούνταν άμεσα, ο Υπουργός τόνισε ότι η ενεργοποίηση του 112 βασίζεται σε εισηγήσεις και δεν αποτελεί πολιτική απόφαση. Παρά τις επικρίσεις, η χρήση του συστήματος θεωρείται απαραίτητη για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, η οποία παραμένει η πρώτη προτεραιότητα της Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε την ιστορικά μεγαλύτερη στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο αριθμεί 18.000 γυναίκες και άνδρες, περιλαμβανομένων 2.500 εποχικών πυροσβεστών που προσλαμβάνονται τις επόμενες ημέρες, καθώς και την πολύτιμη συνδρομή 10.500 εθελοντών. Επισήμανε ότι η συνδυασμένη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με την επένδυση σε πτητικά μέσα και νέες τεχνολογίες είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων.

Ο Υπουργός κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στη διαθεσιμότητα 80-85 εναέριων μέσων, που συνδυάζουν ιδιόκτητα και μισθωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον αυξημένο αριθμό drones επιτήρησης, τα οποία φτάνουν τα 82 και καλύπτουν όλη την επικράτεια, παρέχοντας συνεχώς δεδομένα στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ). Τα drones, εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, θα αναπτυχθούν σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα, όπως η Αττική, η Κρήτη, η Πελοπόννησος και τα Ιόνια νησιά.

Σχετικά με το αίτημα για βοήθεια από το Ισραήλ για τις πυρκαγιές, ο Υπουργός εξήγησε ότι, λόγω των ισχυρών ανέμων και του υψηλού κινδύνου πυρκαγιών στην Ελλάδα, δεν ήταν δυνατή η αποστολή εναέριων μέσων για τα επόμενα 24ωρα. Ωστόσο, η Ελλάδα δήλωσε διαθεσιμότητα για παροχή βοήθειας σε επίγειες δυνάμεις και μέσα, εφόσον χρειαστεί.

