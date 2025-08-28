Λογαριασμός
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, καθώς και παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Πέμπτη, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου, εν όψει της ΔΕΘ, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των επαφών του, ο πρωθυπουργός στις 11:30 θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη, που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί, επίσης, με βουλευτές Α' Θεσσαλονίκης, Β' Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

Κυριάκος Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη
