Σφοδρή αντιπαράθεση Δούκα-Μπακογιάννη για το υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά

Το θέμα του υπόγειου πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά που έφερε στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Αθηναίων, επέφερε διαξιφισμούς, καθώς μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας ανέφερε πως η προηγούμενη δημοτική Αρχή δεν είχε προβεί σε ενέργειες για την απόδοση των οφειλών προς τον δήμο, από την εταιρεία που είχε αναλάβει την εκμετάλλευσή του, και η οποία από το 2013 είχε σταματήσει να καταβάλλει το συμφωνηθέν αντίτιμο.

Λίγη ώρα αργότερα, ο νομικός σύμβουλος του δήμου Αθηναίων, Γιώργος Γεωργαράκος, προέβη στην ακόλουθη διευκρίνιση: «Υπάρχουν δύο ενέργειες που έγιναν επί δημαρχίας κ. Μπακογιάννη, οι οποίες δεν προήλθαν από τη δική μας υπηρεσία, αλλά από τη διεύθυνση Οικονομικών, όπως με διαβεβαίωσε ο γενικός διευθυντής - και είναι αυτές που δεν ανακοινώνονται, όπως εντολές κατάσχεσης. Εφ' όσον εγώ ανέλαβα την ευθύνη να ενημερώσω τον δήμαρχο, εγώ έχω την ευθύνη. Όφειλα να έχω ενημερώσει σωστότερα τον κ. δήμαρχο και του ζητώ συγνώμη. Αυτό συνετέλεσε στην αντιπαράθεση με τον κ. Μπακογιάννη, ο οποίος αδικήθηκε σε αυτό το σημείο και ζητώ και από αυτόν συγγνώμη».

Στο σημείο αυτό, ο πρώην δήμαρχος πήρε τον λόγο και είπε: «Και τώρα κύριε δήμαρχε έφτασε η ώρα. Περιμένω τη συγγνώμη σας, γιατί με τέτοια ελαφρότητα και χωρίς στοιχεία υιοθετήσατε μία συκοφαντία. Αν ήταν η πρώτη φορά, θα έλεγα ότι είναι λάθος. Επειδή όμως είναι η πολλοστή φορά, θέλω να θυμίσω ότι φτάσατε σε σημείο να αμφισβητήσετε ακόμα και το έργο των ασφαλτοστρώσεων, λες και κάπως αυτό συνδέεται με διασπάθιση δημόσιου χρήματος. Ας γίνει επιτέλους το μάθημα πάθημα και να μάθετε να σέβεστε τους άλλους ανθρώπους και να μην αμφισβητείτε με το παραμικρό την ηθική τους ακεραιότητα, όπως κάνετε με περισσή ευκολία και απερίσκεπτα».

Από την παράταξη του κ. Μπακογιάννη, έκαναν λόγο για έλλειψη αξιοπιστίας από την πλευρά της δημοτικής Αρχής και πως το ζήτημα αυτό χρονίζει από την εποχή Καμίνη. «Στη βιασύνη του να κατασκευάσει ακόμη ένα τεχνητό σκάνδαλο, ο κ. Δούκας κατηγόρησε για σκόπιμη αδράνεια την προηγούμενη δημοτική Αρχή για τη μη είσπραξη των οφειλόμενων από το υπόγειο πάρκινγκ της Κοτζιά», ανέφεραν μεταξύ άλλων και πρόσθεσαν: «Οι υπηρεσίες του δήμου με τις οδηγίες μας, κινήθηκαν και ενήργησαν άμεσα για τη διασφάλιση του δημοσίου χρήματος, επιβάλλοντας κατασχέσεις και το 2021, και το 2022 και το 2023».

