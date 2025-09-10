Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μητσοτάκης σε φον ντερ Λάιεν: «Σας ευχαριστούμε που τιμήσατε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες»

«Το θάρρος τους ενσαρκώνει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στα καλύτερά της», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο πρωθυπουργός

Μητσοτάκης

Ευχαριστήρια ανάρτηση στα social media έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την οποία ευγνωμονεί την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που νωρίτερα κατά την ομιλία της στο Στρασβούργο τίμησε με την αναφορά της 20 Έλληνες πυροσβέστες που έδωσαν μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία τον Αύγουστο.

«Σας ευχαριστούμε που τιμήσατε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας, οι οποίοι υποστήριξαν την Ισπανία αυτό το καλοκαίρι», όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. «Το θάρρος τους ενσαρκώνει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στα καλύτερά της. Ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι υπερισχύουμε».

Υπενθυμίζεται πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ιστορία 20 Ελλήνων δασοφυλάκων - ειδικών στην καταστολή των πιο σφοδρών δασικών πυρκαγιών. Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην περιοχή της Αστούριας, η Ισπανία ζήτησε την υποστήριξη της Ευρώπης και η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark