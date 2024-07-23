Αναθεωρείται και διευρύνεται εκ νέου ο πίνακας μη αναστρέψιμων παθήσεων επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία.

Με την αναθεώρηση του πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων μπαίνει τέλος στην ανάγκη επαναλαμβανόμενης πιστοποίησης των συμπολιτών μας που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις χειρουργικές, των ενδοκρινών αδένων, του αναπνευστικού και του κυκλοφορικού συστήματος. Ταυτόχρονα, μειώνεται το διοικητικό βάρος για το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καθώς δεν απαιτείται επαναξιολόγηση των συγκεκριμένων πολιτών. Η μείωση των περιστατικών που έρχονται για αξιολόγηση στο ΚΕ.Π.Α. συνεπάγεται και με μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εξέταση των νέων αιτήσεων.

Υπενθυμίζει ότι το 2022, η κυβέρνηση είχε κάνει το ίδιο για άλλες 14 μη αναστρέψιμες παθήσεις, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται πλέον σε 159.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Κάνω αυτήν την ανάρτηση για να μοιραστώ μαζί σας δύο κυβερνητικές αποφάσεις που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και την υλοποίηση της Εθνικής μας Στρατηγικής για τα Δικαιώματά τους.

Σήμερα υπογράφηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας, σύμφωνα με την οποία αναθεωρείται και διευρύνεται εκ νέου ο πίνακας μη αναστρέψιμων παθήσεων.

Τι σημαίνει αυτό και γιατί είναι σημαντικό;

Είναι σημαντικό διότι έτσι βάζουμε τέλος στην ταλαιπωρία συμπολιτών μας με 17 συγκεκριμένες παθήσεις (χειρουργικές, των ενδοκρινών αδένων, του αναπνευστικού και του κυκλοφορικού συστήματος) οι οποίοι έπρεπε να περνούν ξανά και ξανά από επιτροπές για να λάβουν πιστοποίηση. Το 2022 είχαμε κάνει το ίδιο για άλλες 14 μη αναστρέψιμες παθήσεις, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται πλέον σε 159. Παράλληλα, μειώνεται το διοικητικό βάρος για το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς δεν απαιτείται επαναξιολόγηση των συγκεκριμένων πολιτών κι έτσι, η μείωση των περιστατικών που πηγαίνουν για αξιολόγηση στο ΚΕ.Π.Α. συνεπάγεται και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εξέταση των νέων αιτήσεων.



Πλέον, οι πάσχοντες των παθήσεων του νέου πίνακα που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες, θα κατοχυρώνουν εφ’ όρου ζωής το ποσοστό αναπηρίας τους στα ΚΕ.Π.Α. και μαζί τα προβλεπόμενα επιδόματα και παροχές, χωρίς να χρειάζεται επαναξιολόγηση. Η δουλειά για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της πιστοποίησης της αναπηρίας συνεχίζεται. Δεν σταματάει εδώ. Καθώς η μείωση της γραφειοκρατίας και της άνευ λόγου ταλαιπωρίας, ειδικά των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, είναι βασική προτεραιότητα.



Ταυτόχρονα, η δεύτερη σημαντική πολιτική μας που υλοποιείται είναι η ένταξη στο ιατρικό δυναμικό των ΚΕ.Π.Α. 700 επιπλέον γιατρών, φτάνοντας τελικά τους 1200 από 500 που είναι σήμερα, ενώ εντάσσονται και νέες ειδικότητες.

Συνδυάζοντας τις δύο αυτές πολιτικές, στόχος μας είναι αφενός η μείωση της ταλαιπωρίας των συμπολιτών μας, αφετέρου η πιο γρήγορη αξιολόγηση νέων αιτήσεων από τα ΚΕ.Π.Α.

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των συμπολιτών μας με αναπηρία και η στήριξή τους είναι για εμάς προτεραιότητα. Και το αποδεικνύουμε καθημερινά, μέχρι να φτάσουμε σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες. Για μια κοινωνία με όλους, για όλους.

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των συμπολιτών μας με αναπηρία και η στήριξή τους είναι για εμάς προτεραιότητα. Και το αποδεικνύουμε καθημερινά, μέχρι να φτάσουμε σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες. Για μια κοινωνία με όλους, για όλους.

