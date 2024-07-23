Για ευθεία παραβίαση της Διακήρυξης των Αθηνών από την Τουρκία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες ανοιχτά της Κάσου, κάνει λόγο σε δήλωσή του ο βουλευτής Επικρατείας και εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Πιο αναλυτικά η δήλωσή του:

«Η παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων στα στενά Κάσου - Καρπάθου αποτελεί μια ακόμη προκλητική ενέργεια από την πλευρά της Τουρκίας, που στοχεύει στην κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η επιλογή της Άγκυρας να αναπτύξει πέντε πολεμικά πλοία στην περιοχή, λίγα μόλις μίλια από τα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις προθέσεις της και την προσπάθεια της να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά την τουρκική φιέστα για τη συμπλήρωση πενήντα ετών από την παράνομη εισβολή στην Κύπρο, η Άγκυρα παραβιάζει ευθέως το γραμμα και το πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών, υπονομεύοντας όλα τα βήματα για την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Η στρατιωτική απάντηση της χώρας μας ήταν αναγκαία, αλλά δεν αρκεί. Η Κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς και να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικές ενέργειες για να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα, και ιδιαιτέρως τους ευρωπαίους εταίρους μας και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, για την επικίνδυνες αυτές ενέργειες από την πλευρά της Τουρκίας.

Δεν πρέπει να αφήσουμε αναπάντητη και αυτή την πρόκληση, που προσβάλλει όχι μόνο τα εθνικά μας δίκαια βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, αλλά και τη σταθερότητα και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.