Το μεγάλο επίτευγμα της Μεταπολίτευσης, ο ρόλος του Κωνσταντίνου Καραμανλή, η μεγάλη πολιτική αλλαγή του ‘81 που η χώρα άφησε οριστικά πίσω της το σκοτεινό εμφυλιοπολεμικό παρελθόν, η μεγάλη χαμένη ευκαιρία της οικονομίας, η αλλαγή της φυσιογνωμίας των μεγάλων κομμάτων που οδήγησε εν τέλει στη χρεοκοπία, αλλά και όλα όσα διαδραματίστηκαν το κρίσιμο διάστημα του 2015 μέχρι και την έξοδο από τα μνημόνια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα κεντρικά σημεία στο εκτενές άρθρο του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την Μεταπολίτευση.

«Η αλήθεια, λοιπόν, δεν είναι ότι οι αξίες της Μεταπολίτευσης οδήγησαν στη χρεοκοπία. Το αντίθετο: Στη χρεοκοπία οδηγηθήκαμε εξαιτίας της σταδιακής εγκατάλειψης των αξιών της Μεταπολίτευσης. Οι αιτίες της κρίσης έγκεινται στο γεγονός ότι, με ευθύνη κυρίως των δύο κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα τα 45 από τα 50 αυτά χρόνια και καθ' όλη τη διάρκεια πριν τη κρίση, οικοδομήθηκε ένα κράτος πελατειακό, πλαδαρό, σε μεγάλο βαθμό διεφθαρμένο και κυρίως αναποτελεσματικό», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Στο άρθρο -που δημοσιεύθηκε στην σελίδα του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Μισός αιώνας Μεταπολίτευση - Επιτεύγματα και χαμένες ευκαιρίες»- ο πρώην πρωθυπουργός προσεγγίζει με αυτοκριτική διάθεση τις ευθύνες της πρώτης κυβέρνησης της Αριστεράς αλλά και τα επιτεύγματά της. Ταυτόχρονα ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την «μαύρη κηλίδα της Δημοκρατίας» που αφήνει στην Μεταπολίτευση, τις υποκλοπές. «Ο μεγάλος ασθενής τη περίοδο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είναι η οικονομία αλλά η θεσμική λειτουργία της Δημοκρατίας» σημειώνει χαρακτηριστικά στο άρθρο ο Αλέξης Τσίπρας.

«Μια από της σημαντικότερες στιγμές της μεταπολίτευσης, η ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη, παραμένει μετέωρη: Είμαστε στην Ευρώπη, αλλά απομακρυνόμαστε από το σκληρό της πυρήνα. Μείναμε, αλλά δεν γίναμε Ευρώπη», υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας θέτοντας ταυτόχρονα το νέο εθνικό συλλογικό στόχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

