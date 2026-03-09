Σήμερα οι νέες ανακοινώσεις για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ - Εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σήμερα αναμένεται ο δεύτερος γύρος ανακοινώσεων από την επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη. Πρόκειται για πρόσωπα που θα συμπαραταχθούν με το ΠΑΣΟΚ στη μάχη για την πολιτική αλλαγή.

Το μείγμα των προσώπων περιγράφεται ως στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαν αποτραβηχτεί από την πολιτική δράση, πασοκογενείς που είχαν ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πρόσωπα που θα σηματοδοτήσουν τη ματιά της πράσινης παράταξης προς το κέντρο. Πανεπιστημιακοί, επιστήμονες αλλά και καλλιτέχνες θα είναι στη λίστα των προσώπων που θα ανακοινωθούν, ανάμεσα τους σύμφωνα με πληροφορίες και ο γνωστός συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος.

Την ίδια ώρα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης φουλάρει τις μηχανές για το Συνέδριο του που θα πραγματοποιηθεί τέλος Μαρτίου, με την κατάθεση των υποψηφιοτήτων για τους Συνέδρους να λήγει χθες και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι περίπου 6.000 μέλη του ΠΑΣΟΚ εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη διαδικασία, διεκδικώντας τις περίπου 4.000 θέσεις για το ταε κβο ντο. Πρόκειται για ένα Συνέδριο που αναμένεται να λάβει αποφάσεις για την επόμενη μέρα του κινήματος, με τους Συνέδρους να διαμορφώνουν τους συσχετισμούς της επόμενη μέρας, τον τρόπο εκλογής τους να έχει απασχολήσει πολύ το εσωτερικό της παράταξης και όλες τις φυλές του ΠΑΣΟΚ να ακονίζουν τα μαχαίρια.

Η τρέχουσα εβδομάδα θα έχει πυκνές πολιτικές εξελίξεις, υπό την σκιά μάλιστα όσων εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή.

Αύριο, Τρίτη θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το πόρισμα της πλειοψηφίας για το ΟΠΕΚΕΠΕ και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να τοποθετηθεί από το βήμα της Βουλής, ενώ στο ημερολόγιο της πράσινης παράταξης έχουν κυκλώσει την Τετάρτη που θα διεξαχθεί συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο Μαρτίου για το ζήτημα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, μετά από πρωτοβουλία του Γιάννη Μανιάτη.

Μία κίνηση του αντιπροέδρου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που έρχεται μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και σε συνέχεια της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Στο τραπέζι της συζήτησης έχει πέσει και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη συζήτηση στο Στρασβούργο, κάτι που αναμένεται να κλειδώσει τις επόμενες ώρες.

Πηγή: skai.gr

