Την Παρασκευή, 10/1/2025, (αντί της Πέμπτης, 9/1), θα συνεδριάσει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της «περί της συνδρομής των προϋποθέσεων για την αναστολή κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος «Σπαρτιάτες».

Η αναβολή οφείλεται στο τετραήμερο εθνικό πένθος που κηρύχθηκε λόγω του θανάτου του πρώην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη.

Πηγή: skai.gr

