Την Παρασκευή, 10/1/2025, (αντί της Πέμπτης, 9/1), θα συνεδριάσει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της «περί της συνδρομής των προϋποθέσεων για την αναστολή κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος «Σπαρτιάτες».
Η αναβολή οφείλεται στο τετραήμερο εθνικό πένθος που κηρύχθηκε λόγω του θανάτου του πρώην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη.
Πηγή: skai.gr
- Πώς ο Κώστας Σημίτης «σφράγισε» την πολιτική ιστορία της χώρας - Οι προκλήσεις και τα έργα
- ΣΥΡΙΖΑ: Πρόγραμμα του πρόεδρου Σωκράτη Φάμελλου αύριο, Δευτέρα 6 Ιανουαρίου
- Συλλυπητήριο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη- «Άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας μας»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.