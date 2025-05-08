Μητσοτάκης: Η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Connie Loizos

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Connie Loizos σε εκδήλωση της διαδικτυακής εφημερίδας TechCrunch, αναφερόμενος αρχικά στις νεοφυείς επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό είπε, μεταξύ άλλων, πως υπήρχε η αντίληψη ότι δεν έχουμε μπροστά μας ένα ελπιδοφόρο μέλλον. «Και νομίζω πως μπορέσαμε να αλλάξουμε αυτήν την προσδοκία κι αυτό δεν είναι εγωιστικό», σημείωσε και τόνισε πως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η κυβέρνηση από την αρχή έδωσε κίνητρα πέρα από σταθερότητα και ένα κράτος με υποσχόμενο μέλλον. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις μετοχικές επιλογές, στο φιλικό προς τους επενδυτές περιβάλλον και στις πρωτοβουλίες για την επιστροφή ανθρώπων που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. «Τώρα βλέπουμε να επιστρέφουν και να επενδύουν ειδικά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης», υπογράμμισε.

«Έχουμε εκπληκτικό ταλέντο. Το θέμα είναι: πώς χτίζουμε τη γέφυρα και φέρνουμε αυτούς τους ανθρώπους πίσω... Ίσως να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τη στρατηγική μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη», συμπλήρωσε.

«Η ιδέα είναι πάντα να υπερβαίνουμε τις δυνατότητές μας. Να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία όχι μόνο για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, αλλά για να ξεπεράσουμε και πολλές ευρωπαϊκές χώρες», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε και στη συζήτηση που είχε με τον νέο Καγκελάριο της Γερμανίας, ο οποίος του είπε πως θα ιδρύσει υπουργείο ψηφιακής πολιτικής όπως συνέβη στην Ελλάδα.

«Η τεχνολογία — και ειδικά η AI — είναι επίσης μια ευκαιρία να βελτιώσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν είναι απλώς το τι είναι μια startup, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να είμαστε πελάτες των υπηρεσιών αυτών, πώς μπορεί και το κράτος να υιοθετήσει startup λογική. Τι σημαίνει να έχεις ένα "startup κράτος"; Δεν είναι απαραίτητα προφανές. Αλλά κάποιες φορές μπορούμε να λειτουργήσουμε πολύ πιο προοδευτικά από τον ιδιωτικό τομέα. Και πέρα από τις φοροαπαλλαγές, οι άνθρωποι δεν επιστρέφουν μόνο γι' αυτό. Επιστρέφουν όταν υπάρχουν καλές ευκαιρίες απασχόλησης, όταν βλέπουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι σημαντικό με την επιχείρησή τους», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης μίλησε για τις κεφαλαιαγορές. «Γιατί στην Ευρώπη εξακολουθούμε να εξάγουμε τις αποταμιεύσεις μας στις ΗΠΑ; Τι σημαίνει να εισάγεται μια εταιρεία στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο; Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπουμε ξανά την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά να ανακάμπτει», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στο ψηφιακό κράτος γιατί απόφαση της κυβέρνησης το 2019 ήταν μια Εθνική Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού. «Όλες οι εφαρμογές συγκεντρώθηκαν κάτω από μια ομπρέλα, και θα φτάσουμε να συγκεντρώσουμε όλα τα δεδομένα, ώστε να παρέχονται ψηφιακές υπηρεσίες εκτός των υπουργείων. Αν ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχεις καλές υπηρεσίες online, είναι καλό και για τον υπουργό — γιατί διευκολύνει τη ζωή των πολιτών», συνέχισε. Έφερε δε ως παράδειγμα το πρόγραμμα εμβολιασμού την περίοδο της πανδημίας. «Ήταν πλήρως ψηφιακό. Δεν υπήρχε καθόλου χαρτί. Οι φίλοι μου από τις ΗΠΑ δεν μπορούσαν να το πιστέψουν», είπε με έμφαση και συμπλήρωσε: «Και έπειτα προχωρήσαμε σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες με τα πιστοποιητικά, ώστε να μπορούν οι πολίτες να ταξιδεύουν. Ήταν κάτι πραγματικά καινοτόμο».

Το μέλλον είναι η τεχνητή νοημοσύνη, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διευκρινίζοντας ότι για την κυβέρνηση σημαίνει για παράδειγμα ότι κατάφερε και έτρεξε ένα πιλοτικό πρόγραμμα και στο Κτηματολόγιο, εκεί που οι υπάλληλοι χρειάζονταν δύο ώρες για να ελέγξουν ένα συμβόλαιο, τώρα η AI το προεπεξεργάζεται και ο έλεγχος γίνεται σε 10 λεπτά.

Είπε, επίσης, ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι καθοριστική σε τομείς όπως η Πολιτική προστασία, αλλά και σε κοινωνικά ζητήματα, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στην υγεία. «Εκεί έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα: διαθέτουμε ήδη ψηφιακό σύστημα υγείας και έχουμε ποιοτικά δεδομένα. Διεξάγουμε πολλούς γενικούς ελέγχους στον πληθυσμό για προληπτικές ασθένειες, κάτι που μας δίνει πολλά δεδομένα. Αυτό είναι σημαντικό και από την πλευρά της υγείας των πολιτών, αλλά και γιατί παρέχει ευκαιρίες σε εταιρείες να αναπτύξουν εφαρμογές για δοκιμή στην τοπική αγορά και, ενδεχομένως, να τις εξάγουν», υπογράμμισε.

Μίλησε, επίσης, για την άμυνα σημειώνοντας πως το τοπίο αλλάζει και για πρώτη φορά δημιουργήσαμε ένα κέντρο καινοτομίας στο Υπουργείο 'Αμυνας, το οποίο μπορεί να δοκιμάζει προϊόντα.

«Έτσι μπορούμε να κάνουμε μικρές συμβάσεις, να δοκιμάζουμε τεχνολογίες, και φυσικά να δίνουμε την ευκαιρία στις ελληνικές startups να προβάλλουν τη δουλειά τους, και στη συνέχεια να αναπτύξουν νέα προϊόντα. Αν ήμουν επενδυτής, θα εστίαζα σ' αυτόν τον τομέα, γιατί υπάρχει χρηματοδότηση και διάθεση για σκέψη «έξω από το κουτί». Δεν μιλάμε μόνο για παραδοσιακές αμυντικές συμβάσεις για πλοία και αεροπλάνα — υπάρχει κάτι περισσότερο», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε, επιπλέον, ότι χρειαζόμαστε ευρύτερες μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, ενώ για τις επενδύσεις σημείωσε πως έχει σημασία η γενική εικόνα. «Το πιο σημαντικό ίσως — αν και «άυλο» — είναι η εμπιστοσύνη. Όταν ένας επενδυτής εξετάζει την Ελλάδα, δεν βλέπει μόνο μια εταιρεία. Βλέπει το συνολικό πλαίσιο: είναι αυτή μια σταθερή χώρα; Πηγαίνει μπροστά; Η απάντηση είναι «ναι». Και νομίζω ότι οι επενδυτές το αναγνωρίζουν. Ποιος θα το φανταζόταν ότι η Ελλάδα θα είχε πρωτογενή πλεονάσματα και πειθαρχία στα δημόσια οικονομικά; Οι ΗΠΑ μπορούν να λειτουργούν με τεράστια ελλείμματα. Εμείς δεν μπορούμε. 'Αρα, το γεγονός ότι έχουμε δημοσιονομική πειθαρχία και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μας κάνει αξιόπιστους. Και το πιο σημαντικό: έχουμε πολιτική σταθερότητα. Ξέρεις τι να περιμένεις. Αν έρχεσαι στην Ελλάδα για να επενδύσεις, δεν κοιτάς μόνο τη μία εταιρεία. Κοιτάς το ευρύτερο περιβάλλον. Και σήμερα, η Ελλάδα είναι μια σταθερή χώρα που προχωράει», υπογράμμισε.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η πρόοδος είναι μη αναστρέψιμη. Ότι συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο χρόνο. Το στοίχημα είναι να προχωρήσουμε δυναμικά, να πάμε μπροστά. Και, βεβαίως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την παραπληροφόρηση, με τα bots που ενισχύονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε επίσης.

«Τέλος, ένα θέμα που με αφορά προσωπικά: η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Ποια είναι η επίδραση της ζωής σε έναν εικονικό κόσμο, της υπερβολικής έκθεσης στις οθόνες, στην υγεία, την εκπαίδευση και το μέλλον τους; Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες της AI, αλλά να μην αγνοήσει τις σκοτεινές της πλευρές», τόνισε.

