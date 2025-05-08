Το θέμα της αντιμετώπισης της βίας στα πανεπιστήμια και της επιβολής κυρώσεων σε άτομα που συμμετέχουν σε έκνομες ενέργειες, αλλά και στις διοικήσεις των ΑΕΙ στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ο νόμος αναμένεται να συζητηθεί στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, στη συνεδρίαση της Παρασκευής, όπου θα συμμετάσχει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου προανήγγειλε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, που θα αφορά την αυστηροποίηση του ήδη υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, καθώς και του χρονικού πλαισίου επιβολής των ποινών, όσο και την ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων.

«Σε άρθρα του νόμου 4957/2022 προβλέπονται διάφορες διαδικασίες, που αφορούν κυρώσεις και ποινές σε όσους προβαίνουν σε έκνομες πράξεις. Η Πολιτεία λοιπόν, με βάση τα τελευταία γεγονότα, βλέπει ότι ενώ υπάρχουν οι σχετικές προβλέψεις, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο, κάποιες διαδικασίες δεν οδηγούν σε γρήγορα αποτελέσματα. Η προτροπή του πρωθυπουργού προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είναι σύντομα -και αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα- να παρουσιαστεί μία νομοθετική πρωτοβουλία- άμεσα εφαρμόσιμη, ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση των συνεπειών τόσο σε όσους προβαίνουν σε αυτές τις έκνομες ενέργειες -σε επίπεδο ποινικό, πειθαρχικό και αστικό επίπεδο-, αλλά από την άλλη θα προβλέπει αυστηρές διαδικασίες για τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων, οι οποίες θα καλούνται πλέον στο μέλλον να εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία άμεσα και γρήγορα», επισήμανε ο κ.Παπαϊωάννου.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα θέσουν στη Σύνοδο των Πρυτάνεων τα ζητήματα αυτά σημειώνοντας ότι «οι εικόνες των προηγούμενων, τόσο στη Νομική της Αθήνας όσο και στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου, δεν τιμούν το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο», τη στιγμή που «το επίπεδό του είναι τόσο ψηλά που πολλές φορές κάποιες τέτοιες ενέργειες δημιουργούν σύγχυση». Επισήμανε, πάντως, ότι «σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε πανεπιστημιακό campus, ενώ έχει εμπεδωθεί τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην κοινωνία ότι η δημόσια αρχή, δηλαδή η αστυνομία, όταν συμβαίνει οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια, παρεμβαίνει και αυτά όλα οφείλονται στον πρώτο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019, όπου αίρει την έννοια του ασύλου της ανομίας, χωρίς αστερίσκους».

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση με τους πρυτάνεις σχετικά με την προοπτική επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη εφαρμογής των νόμων ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε ότι «οι νόμοι ψηφίζονται για να εφαρμόζονται» διευκρινίζοντας: «Όπως σε κάθε Σύνοδο, έτσι και σε αυτή, η πολιτική ηγεσία θα συζητήσει με τους πρυτάνεις όλα αυτά τα θέματα. Η κυβέρνηση αποφασίζει στο τέλος, όμως η σημερινή κυβέρνηση σε όλους τους τομείς αποφασίζει μέσα από διάλογο και συνεργασία. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι κανείς εκ των πρυτάνεων δε θέλει να βλέπει στα ιδρύματα του τέτοιου είδους έκνομες ενέργειες […] Η άποψή μου είναι ότι όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να ασκήσει διοίκηση και όλοι όσοι ασκούν διοίκηση στα πανεπιστήμια σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι θα υπάρξουν στιγμές που θα σπάσουν αυγά και πρέπει να σπάσουν αυγά».

Ερωτηθείς σχετικά ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), Σταμάτης Αγγελόπουλος απάντησε: «Η Σύνοδος είναι σε εξέλιξη. Τέθηκε το θέμα και θα τεθεί και αύριο παρουσία της υπουργού και του αρμόδιου υφυπουργού. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτές τις παραβατικές ενέργειες. Υπάρχουν ιδρύματα τα οποία έχουν θεσμοθετήσει σχέδια ασφαλείας, έχουν δοθεί χρήματα. Άρα λοιπόν μένει μια απόφαση υλοποίησης των σχεδίων ασφαλείας, η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Από κει και πέρα, η χρηματοδότηση για να μπορεί ένα πανεπιστήμιο να προσλάβει επαρκή αριθμό φυλάκων είναι ένα θέμα. Και το τρίτο στάδιο είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο να δίνει τη δυνατότητα και στην πρυτανική διοίκηση αλλά και στα συστήματα ασφαλείας για παροχή αυτού του έργου σε ικανοποιητικό επίπεδο», επισήμανε ο κ. Αγγελόπουλος.

«Νομίζω ότι όλοι έχουμε αποδεχθεί την εφαρμογή του νόμου. Από κει και πέρα είναι θέμα πλαισίου και πόσο θέλει το πανεπιστήμιο να επιλύσει τέτοια διαδικαστικά θέματα. Κάθε πανεπιστήμιο έχει τη δική του ακαδημαϊκή κοινότητα και υπάρχουν και οι αντιδράσεις των φοιτητών. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα απόστημα το οποίο πρέπει να σταματήσει να υπάρχει», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.