Κυβερνητικές πηγές: Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά ακοστολόγητα προγράμματα

«Η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε πολλά λόγια, περισσότερα νεύρα αλλά καθόλου ουσία. Ο κ. Τσουκαλάς δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να απαντήσει στο πολύ απλό ερώτημα: «Πόσο κοστίζουν οι «πλουσιοπάροχες» προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη;». Όσο και αν το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να δώσει απαντήσεις, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά ακοστολόγητα προγράμματα και ανεύθυνες προτάσεις.», τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

Νωρίτερα, ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απάντησε σχετικά με τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

«Ο κ. Μαρινάκης δεν έχει κουραστεί να κοστολογεί λάθος μέτρα, να τα καταγγέλλει και μετά από λίγο καιρό να έρχεται και να τα εξαγγέλλει ως «μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».Τα ίδια έλεγε πέρυσι στην ανακοίνωση του, όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση φορολογικών συντελεστών. Όταν ασκείται κριτική σε μια πρόταση, έχει σημασία να βλέπουμε ποιος την κάνει. Η κυβέρνηση αυτή είναι παντελώς αναξιόπιστη σε όλα. Αγκαλιά με τα ψέματα και την προπαγάνδα», τόνισε ο ίδιος χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Είναι εμφανής ο πανικός τους μετά την ομιλία Ανδρουλάκη. Απέναντι στην αποτυχημένη πολιτική τους και στα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε για ψηφοθηρικούς λόγους ο Πρωθυπουργός , ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα πλήρες πρόγραμμα διακυβέρνησης με επίκεντρο τη μεταρρύθμιση του κράτους, την παραγωγική ανασυγκρότηση που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τη βούληση για σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα και βέβαια τις μεγάλες τομές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Τώρα είναι η ώρα της κυβέρνησης να απαντήσει: συμφωνεί τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στο κράτος που διασφαλίζει το νέο ΑΣΕΠ ή θα συνεχιστεί το πάρτι μετακλητών σε βάρος του δημόσιου συμφερόντων;

Θα δεχτεί το πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις ή θα σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στα φαινόμενα διασπάθισης του κρατικού χρήματος;

Θα δεχτεί την προστασία της πρώτης κατοικίας και τον έλεγχο της ασυδοσίας των funds και των servicers ή θα συνεχίζει να κάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων;

Θα στηρίξει επιτέλους τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να λάβει ο κόσμος της εργασίας το μέρισμα που του αναλογεί από το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης;

Γιατί διαφωνεί με τις 120 δόσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ; Γιατί έχει βάλει στόχο να εξοντώσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα;

Κύριε Μαρινάκη, κατανοούμε το άγχος σας και τον πανικό σας . Όσο και να προσπαθείτε να γαντζωθείτε με ψέματα στην εξουσία, η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει.

Και κάτι τελευταίο: Ο κ. Μαρινάκης ας μην παριστάνει τον ανήξερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε υπό την εποπτεία του την ΕΥΠ, η οποία αρνείται να συμμορφωθεί και να εκτελέσει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Ενέκρινε δηλαδή μια κρατική υπηρεσία να παρανομεί.».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Open, στον απόηχο της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ τόνισε: «Εμείς δεν πήγαμε στη ΔΕΘ να πούμε πώς θα μοιράσουμε το πλεόνασμα, αυτό που βγήκε τώρα. Εμείς καταθέσαμε πρόγραμμα κυβερνητικό, το οποίο λέμε ότι είναι η δέσμευσή μας για τη θητεία μας».

Σχολίασε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πήγε στη ΔΕΘ αγχωμένος από τα γκάλοπ και με τη σκέψη για το πού να μοιράσει μερικά λεφτά για να ανεβάσει τα ποσοστά του». Ανέφερε ότι «η ΝΔ κατέρρεε από τα σκάνδαλα και όλες οι δημοσκοπήσεις σήμερα δείχνουν ότι η πλειοψηφία του κόσμου θέλει να φύγει», για να τονίσει ότι «εμείς λέμε ότι αυτό το πολύ ισχυρό αίτημα της απαλλαγής πρέπει να μεταφραστεί σε ένα θετικό ρεύμα και μήνυμα αλλαγής».

«Άρα το πρόγραμμά μας είναι κυβερνητικό», είπε, καλώντας τον κόσμο να επιλέξει, μεταξύ άλλων, «αν θέλει προστασία πρώτης κατοικίας ή θέλει πλειστηριασμούς, θέλει παρέμβαση στο ελβετικό φράγκο ή δε θέλει, θέλει τον 13ο μισθό ή όχι…». Είπε ότι «η κυβέρνηση έδωσε στη ΔΕΘ 1,6 δισ. και μαζί με όσα έδωσε το Πάσχα έφτασε στα 3,4», για να προσθέσει ότι «το πρόγραμμά μας είναι απόλυτα κοστολογημένο και δημοσιονομικά υπεύθυνο» και πως «ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε μόνο αυτά που αποτελούν το συμβόλαιο αλήθειας και πώς θα αλλάξει η χώρα». «Πιστεύουμε πως με τον ρυθμό ανάπτυξης που θα καταφέρουμε, θα μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα», συνέχισε στο ίδιο πλαίσιο.

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου και μέσω διαρροών, για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε πως «όταν γίνεται μία κριτική έχει σημασία ποιος την κάνει και το να είναι ο ίδιος καλός με τους αριθμούς. Για παράδειγμα, ο κ. Μαρινάκης μέχρι πριν από είκοσι μέρες δεν γνώριζε καν το ύψος του 13ου μισθού και τη μία μέρα έλεγε 1,3 δισ., την επόμενη 1,4 δισ. και τη μεθεπόμενη 1,5 δισ.». Σημείωσε ότι «όποια μέτρα καταγγέλλει η ΝΔ ότι δεν βγαίνουν και μιλάει για λεφτόδεντρα, ένα χρόνο μετά τα υλοποιεί», σχολιάζοντας ότι «πέρσι ο κ. Μητσοτάκης είχε την ίδια αντίδραση σχετικά με τα μέτρα που αφορούσαν στην προσωπική διαφορά και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και φέτος τα εξήγγειλε ο ίδιος». «Πέρσι έλεγε ότι με αυτά θα πέσει η χώρα στα βράχια. Μήπως λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία είναι κατ' επάγγελμα πολιτικοί συκοφάντες και μετρ της διαστρέβλωσης;», είπε.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «στον χαρακτηρισμό του κ. Σκρέκα ότι οι εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη του θύμισαν την εποχή του κ. Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου απάντησε ότι ”μόνος του ο κ. Σκρέκας είπε ότι δεν έχει καμία σχέση ο Νίκος Ανδρουλάκης με τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε ένα πρόγραμμα πολύ συνετό που καμία σχέση δεν έχει με μεγαλοστομίες”». Ανέφερε ακόμη ο κ. Τσουκαλάς ότι «η κυβέρνηση έχει δώσει φέτος 3 δισ. από την υπερφορολόγηση και εμείς μιλάμε για ένα πρόγραμμα θητείας». «Όσο πιο γρήγορα φύγει από το τιμόνι της χώρας η Νέα Δημοκρατία τόσο πιο γρήγορα θα μπει η χώρα σε ενάρετο κύκλο ανάπτυξης. Εμείς βάλαμε μετρήσιμους στόχους», υποστήριξε. «Εμείς λέμε, ότι αυτό που προτείναμε χθες, θα οδηγήσει σε πιο μεγάλους και ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης», τόνισε.

Σχετικά με το ζήτημα του ΦΠΑ ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έρχεται και λέει ότι δεν περνάει πουθενά, ενώ υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες που δημιουργούν πλαίσιο επιλογών για μείωση του ΦΠΑ». «Η Νέα Δημοκρατία, όμως, που θέλει να χαρακτηρίζεται ως ευρωπαϊκή παράταξη, λέει ότι οι Ευρωπαίοι και το Ευρωκοινοβούλιο είναι άσχετοι. Δεν ξέρουν οι επιστήμονες που διενεργούν τις μελέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ξέρει το επιτελείο του κ. Μητσοτάκη;», σχολίασε. Στο ίδιο πλαίσιο είπε επί παραδείγματι ότι «σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία επιτρέπεται ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο απαλλαγής ΦΠΑ σε ΜμΕ και αυτοαπασχολούμενους έως 85.000 ευρώ, εμείς με ρεαλισμό και με βάση την ελληνική πραγματικότητα λέμε από τις δέκα να πάει στις είκοσι χιλιάδες». Σχολίασε ακόμη ότι «η κυβέρνηση λέει χωρίς ντροπή ότι οι επιχειρηματίες στα νησιά είναι έντιμοι και δεν θα ενθυλακώσουν τον ΦΠΑ ενώ κατηγορεί όλους τους υπόλοιπους επιχειρηματίες στη χώρα ως ανέντιμους όταν μιλάει για "πονηρούληδες" ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης». «Στους ανθρώπους που έδωσαν στην κυβέρνηση 53%, η κυβέρνηση απαντά με αφανισμό», είπε καταληκτικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.