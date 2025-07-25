Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δούκας για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία: «Οφείλουμε να συνεχίσουμε τον δρόμο που χάραξε ο Ανδρέας»

Σύμφωνα με το δήμαρχο Αθηναίων η Γαλλία προχώρησε σε μια «γενναία απόφαση» ενώ ήδη 147 χώρες σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και 14 ευρωπαϊκές το έχουν ήδη κάνει

Δούκας

Την απόφασή της Γαλλίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος εξέφρασε σε ανάρτησή του στα social media ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας θυμίζει την περίοδο που ο Ανδρέας Παπανδρέου υποδεχόταν στο Φάληρο τον Γιασέρ Αραφάτ και σχολιάζει ότι «σήμερα οφείλουμε να συνεχίσουμε τον δρόμο που χάραξε ο Ανδρέας.»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Η Γαλλία με μια γενναία απόφαση ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Το έχουν ήδη κάνει 147 χώρες σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και 14 ευρωπαϊκές.

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα πριν από 44 χρόνια, λίγες μέρες μετά την νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1981, τάραζε τα νερά στην Ευρώπη. 

Αναβάθμιζε σε επίσημη διπλωματική αποστολή το γραφείο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, στην Αθήνα. 

Λίγους μήνες αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου υποδεχόταν στο Φάληρο τον Γιασέρ Αραφάτ.

Σήμερα οφείλουμε να συνεχίσουμε τον δρόμο που χάραξε ο Ανδρέας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χάρης Δούκας Παλαιστίνη Παλαιστινιακό Κράτος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark