Την απόφασή της Γαλλίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος εξέφρασε σε ανάρτησή του στα social media ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας θυμίζει την περίοδο που ο Ανδρέας Παπανδρέου υποδεχόταν στο Φάληρο τον Γιασέρ Αραφάτ και σχολιάζει ότι «σήμερα οφείλουμε να συνεχίσουμε τον δρόμο που χάραξε ο Ανδρέας.»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Η Γαλλία με μια γενναία απόφαση ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Το έχουν ήδη κάνει 147 χώρες σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και 14 ευρωπαϊκές.

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα πριν από 44 χρόνια, λίγες μέρες μετά την νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1981, τάραζε τα νερά στην Ευρώπη.

Αναβάθμιζε σε επίσημη διπλωματική αποστολή το γραφείο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, στην Αθήνα.

Λίγους μήνες αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου υποδεχόταν στο Φάληρο τον Γιασέρ Αραφάτ.

Σήμερα οφείλουμε να συνεχίσουμε τον δρόμο που χάραξε ο Ανδρέας.

pic.twitter.com/Epc7v8tDHx — Haris Doukas (@h_doukas) July 25, 2025

