Τσιάρας: Σε συνεργασία με την ΕΕ εξετάζουμε σενάρια για καλύτερη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ - 100 επί πλέον εργαζόμενοι για ενίσχυση των ελέγχων

Σαφή δέσμευση για την κάθαρση και τη θεσμική επανεκκίνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στην εκπομπή «Τώρα μαζί» στο ΟPEN, τονίζοντας ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσει σε μια νέα εποχή, με πλήρη διαφάνεια και απόλυτη λογοδοσία στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων».

Δύο είναι τα μεγάλα βήματα που ανακοινώθηκαν:

- Σε 18 μήνες η χώρα θα έχει ολοκληρωμένους βοσκοτοπικούς χάρτες. Όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός, μετά από χρόνια αδράνειας και εγκατάλειψης του έργου, «ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης και περνάμε πλέον στη φάση του διαγωνισμού, ώστε εντός ενάμισι έτους η Ελλάδα να αποκτήσει πλήρη διαχειριστικά σχέδια βόσκησης». Η εξέλιξη αυτή βάζει τέλος στην επί χρόνια προβληματική «τεχνική λύση» του 2015, η οποία επέτρεπε δηλώσεις βοσκοτόπων από κτηνοτρόφους που δεν είχαν καμία ουσιαστική σχέση με τις περιοχές αυτές, δημιουργώντας στρεβλώσεις, αδικίες και εύλογα ερωτήματα.

- Ενίσχυση του ΟΠΕΚΕΠΕ με 100 επιπλέον υπαλλήλους για τον έλεγχο των ενισχύσεων. Ο Κώστας Τσιάρας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και την Υπουργό Νίκη Κεραμέως, ώστε να διατεθούν άμεσα ανθρώπινοι πόροι «που θα ενισχύσουν την ελεγκτική διαδικασία και θα θωρακίσουν το κύρος του Οργανισμού».

Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ κουβαλάει «παθογένειες πολλών ετών», τονίζοντας όμως ότι «πλέον λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια» και πως σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπονείται σχέδιο εξυγίανσης και αποκατάστασης της αξιοπιστίας του οργανισμού.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, όπως ανεγράφη στα ΜΜΕ ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι με τον αρμόδιο Επίτροπο Γεωργίας και Αλιείας κ. Χάνσεν, βρίσκονται υπό επεξεργασία πολλά σχέδια, ένα εκ των οποίων είναι και αυτό. Πάντα με στόχο την καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού και την κατανομή στους αγρότες των ενισχύσεων με τον πιο δίκαιο και σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, τρόπο.

Ερωτηθείς για την απομάκρυνση του κ. Νίκου Σαλάτα από την προεδρία του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι απομακρύνθηκε γιατί απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τέτοιο τρόπο που έστελνε λάθος μήνυμα και τόνισε ότι ο τρόπος που θα σταθεί η κυβέρνηση και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορά την ίδια την κυβέρνηση και δεν καθορίζεται από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο δε, τόνισε, ότι η κυβέρνηση και το ΥΠΑΑΤ είναι αποφασισμένοι να διευκολύνουν, μέχρι τέλους, με κάθε τρόπο το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θέλω να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Όλα στο φως!», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας και υπογράμμισε ότι στην έρευνα που γίνεται βρίσκεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι ο ίδιος ακόμα και την πιο απλή καταγγελία την έχει διαβιβάσει στη Δικαιοσύνη αλλά και ότι όσοι αποδειχθεί ότι παρανόμως έλαβαν ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα τις επιστρέψουν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Αναφερόμενος στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Υπουργός υπογράμμισε: «Είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κάθε κόστος – είτε πολιτικό είτε εργασιακό. Η ευθύνη μου είναι να διευκολύνω τη Δικαιοσύνη να βρει την άκρη του νήματος. Αν υπάρχουν ποινικές ή πολιτικές ευθύνες, θα αποδοθούν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.