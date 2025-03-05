FT: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη στο ΕΛΚ για αύξηση των αμυντικών δαπανών της ΕΕ πριν την κρίσιμη Σύνοδο

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο που αναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκει, να στηρίξει άμεσα τις προτάσεις της Κομισιόν για αύξηση των αμυντικών δαπανών της ΕΕ, αναφέρονται σε σημερινό τους δημοσίευμα οι «Financial Times».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της Ελλάδας και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ενός από τα μεγαλύτερα εθνικά κόμματα του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα παροτρύνει τους συναδέλφους του στο ΕΛΚ να στηρίξουν μία δήλωση που θα υποστηρίζει πρωτοβουλίες χρηματοδότησης της άμυνας κατά τη διάρκεια συνάντησης του ΕΛΚ αύριο το πρωί, πριν από τη έκτακτη σύνοδο κορυφής των 27 αρχηγών κρατών της ΕΕ αργότερα την ίδια ημέρα» αναφέρει το δημοσίευμα.

Η συνάντηση των ηγετών του ΕΛΚ θα γίνει λίγες ώρες πριν την κρίσιμη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου θα βρεθούν στο επίκεντρο η Ουκρανία και η στρατηγική για την ευρωπαϊκή άμυνα υπό τη σκιά των κινήσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δημοσίευσε σειρά εισηγήσεων που ευθυγραμμίζονται με προτάσεις που έχει καταθέσει στο παρελθόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως τη σύσταση κοινού ταμείου ύψους 150 δισ. ευρώ για κομβικές αμυντικές επενδύσεις και δημοσιονομική ευελιξία για τις αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών.

Σύμφωνα με τους FT, ο Έλληνας πρωθυπουργός, με βάση το σχέδιο δήλωσής του που εξασφάλισε η βρετανική εφημερίδα, αναμένεται να τονίσει στους συναδέλφους του στο ΕΛΚ ότι «η ανάγκη για τους Ευρωπαίους να ενισχύσουν επειγόντως την άμυνά τους είναι σήμερα πιο ξεκάθαρη από ποτέ. Ωστόσο, εξακολουθούμε να υστερούμε και ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας», συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε άλλο σημείο, ο Έλληνας πρωθυπουργός καλεί το ΕΛΚ να κατανοήσει την ανάγκη για γρήγορες κινήσεις και να στηρίξει τις προτάσεις χρηματοδότησης, οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση των δαπανών ώστε η Γηραιά Ήπειρος να ενισχύσει τις αμυντικές της ικανότητες.

«Θα πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί σε αυτές τις επιλογές χρηματοδότησης, χωρίς να θυσιάσουμε την ταχύτητα για την τελειότητα… και να επιδιώξουμε κάποιες αλλαγές που αλλάζουν τα δεδομένα για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα τόσο σε φίλους όσο και σε εχθρούς σχετικά με τη δέσμευσή μας να πάρουμε στα σοβαρά την άμυνα της ΕΕ», θα αναφέρει στους συναδέλφους του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Αναφορικά με τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ ως προς τη συλλογική άμυνα η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της μεταπολεμικής ασφάλειας της Ευρώπης, ο πρωθυπουργός θα σημειώσει πως «η νέα αμερικανική κυβέρνηση έχει δείξει την τάση της να επαναπροσδιορίσει και να επανασχεδιάσει την εμπλοκή της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια».

«Το μέλλον των αμυντικών προσπαθειών της ΕΕ θα διαμορφωθεί από τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα ζητήματα της χρηματοδότησης, από τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ δομεί τα αμυντικά της εργαλεία και από τη στάση της απέναντι στις εταιρικές σχέσεις», θα υπογραμμίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.